Clar adquire Lendo e expande plataforma global de crédito

A Clar, controladora da Finanzero, concluiu a aquisição do Lendo Group da Vend Marketplace ASA, marcando um novo passo na estratégia da companhia de construir uma plataforma global de marketplaces digitais de crédito.

A transação amplia a presença internacional da Clar e fortalece a tecnologia e a infraestrutura que conectam consumidores e instituições financeiras em diversos mercados.

“Essa aquisição representa mais um passo importante na construção de uma plataforma global que conecta consumidores e instituições financeiras por meio de marketplaces de crédito transparentes e eficientes”, afirma Per Granstrand, CEO da Clar.

No Brasil, a expansão fortalece o ecossistema por trás da Finanzero, marketplace digital de crédito que conecta consumidores a instituições financeiras e ajuda brasileiros a acessar crédito com mais transparência e organização financeira.

O Brasil desempenha um papel relevante no ecossistema global da Clar. Como um dos maiores e mais dinâmicos mercados de fintech do mundo, o país tem registrado rápida adoção de serviços financeiros digitais e forte demanda por soluções de crédito mais transparentes e acessíveis.

A Finanzero contribui para atender essa demanda ao conectar consumidores a uma ampla rede de instituições financeiras por meio de um marketplace de crédito totalmente digital.

“A expansão da plataforma global da Clar fortalece o ecossistema por trás da Finanzero e nos permite continuar investindo em tecnologia, aprimorando a experiência do usuário e ampliando o acesso a soluções de crédito transparentes no Brasil”, afirma Olle Widén, CEO da Finanzero.

Com maior escala global, a plataforma da Clar poderá acelerar investimentos em tecnologia, melhorar a experiência dos usuários e aprimorar a conexão entre consumidores e instituições financeiras em seus diversos mercados.



Sobre a FinanZero

A FinanZero é uma plataforma de marketplace de crédito no Brasil, fundada em 2016 por Olle Widén e Kristian Jacobsson. A empresa conecta consumidores a mais de 70 instituições financeiras por meio de uma experiência digital simples e transparente para a busca de crédito.

Com a missão de transformar a experiência de quem busca empréstimos no país, a FinanZero já intermediou mais de R$ 2 bilhões em crédito, com mais de 60 milhões de pedidos de empréstimo realizados na plataforma.