Campanha destaca o Yakult 40 com vitamina D

A Yakult do Brasil mudou a formulação do leite fermentado Yakult 40, que agora é fonte de vitamina D. Esta versão do produto contém 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota (LcS) — probiótico exclusivo presente nas diferentes versões de leites fermentados da Yakult — e é dirigida principalmente para consumidores adultos, de vida agitada ou com idade avançada. A novidade é o destaque da nova campanha publicitária da multinacional japonesa, lançada em 16 de março.

O filme ‘Repetição’ utiliza recursos gráficos e efeitos especiais para dar destaque a todas as versões de leite fermentado comercializadas pela Yakult do Brasil, assim como seus respectivos públicos-alvo. Além disso, o filme utiliza letras em japonês e destaque para a letra D nas palavras imuniDaDe e noviDaDe, quando apresenta o Yakult 40 com vitamina D.

Com o objetivo de atender à segmentação de acordo com o público-alvo de cada versão de leite fermentado, a Yakult também está veiculando filmes publicitários específicos em canais digitais instalados em locais como metrô, relógios de rua, academias, dentro de supermercados e no marketplace (sites e aplicativos das redes).

Assim, há um filme digital para o Leite Fermentado Yakult e Yakult Pêssego (dirigidos para toda a família), outro para o Yakult 40 com vitamina D (dirigido a pessoas de vida agitada e idosos) e um terceiro para o Yakult 40 light (voltado para pessoas que se preocupam com o menor consumo de calorias).

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a empresa passou a utilizar essa estratégia mais direcionada porque entende que cada versão do leite fermentado tem seu público específico. “No entanto, nem sempre o consumidor está familiarizado com essa diversidade de versões disponíveis atualmente”, argumenta.

A campanha está sendo veiculada em emissoras da TV aberta, além de utilizar alguns influenciadores digitais para a divulgação e fazer merchandising no programa ‘Domingo Legal’, apresentado por Celso Portiolli. O filme ‘Repetição’, produzido pela agência Rái, será veiculado até maio.

Alegações aprovadas



Com a nova formulação, o Yakult 40 com vitamina D passa a ter mais uma alegação aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) — órgão regulador de alimentos e medicamentos no Brasil. A primeira, de 2023, informa que o ‘Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’, enquanto a nova alegação é de que ‘a vitamina D auxilia no funcionamento do sistema imune e muscular’. Ambas as alegações estão presentes nas embalagens de seis frascos do produto. O Yakult 40 com vitamina D estará disponível na venda domiciliar e no comércio em geral a partir do dia 16 de março.

Importância



A vitamina D auxilia no sistema muscular, ajuda na formação de ossos e dentes, assim como na absorção de cálcio e fósforo pelo organismo. Cientistas afirmam, ainda, que é vital para tecidos extrarrenais, saúde pré-natal, gravidez, função cerebral, prevenção do câncer e saúde cardiovascular. Além disso, auxilia na manutenção de níveis de cálcio no sangue e no processo de divisão celular e desempenha um papel importante na modulação do sistema imune, ajudando o organismo a combater infecções e inflamações.

“Inúmeros estudos já comprovaram que o equilíbrio da microbiota intestinal é fundamental para a imunidade, uma vez que mais de 70% das células de defesa estão presentes no intestino”, afirma a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente da Divisão Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil. Entretanto, o estresse e a má alimentação, assim como o uso de medicamentos, tabagismo, sedentarismo e consumo de álcool, entre outros, são fatores que colaboram para diminuir a diversidade microbiana do intestino e, consequentemente, a imunidade.

Estudos científicos demonstram, ainda, que a composição da microbiota intestinal também está associada ao processo de envelhecimento, podendo impactar a saúde como um todo. “Por esse motivo, o Yakult 40 com 40 bilhões de L. casei Shirota, e agora com vitamina D, é dirigido principalmente para consumidores adultos, de vida agitada ou com idade avançada”, acentua a gerente.

Ao chegar vivo e em grande quantidade ao intestino delgado, o L. casei Shirota utiliza a lactose (açúcar do leite) como fonte de energia para viver, convertendo este açúcar em ácido lático. Este ácido promove a diminuição do pH intestinal, levando a um aumento na quantidade de bactérias benéficas e a uma inibição no crescimento de bactérias nocivas. “Assim, ajuda a manter a microbiota intestinal equilibrada e, consequentemente, a saúde geral e a imunidade”, detalha a gerente da Divisão Ciências & Pesquisas, Helena Sanae Kajikawa.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.



A ficha técnica pode ser acessada aqui.



Para assistir ao filme, basta clicar aqui.

