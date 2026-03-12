Parque Villa-Lobos recebe evento de beach tennis gratuito

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, será palco nos dias 14 e 15 de março do Champs Open 2026, evento de beach tennis que reunirá atletas profissionais e amadores em uma estrutura montada especialmente para a competição. Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar as partidas ao longo do final de semana. O acesso à quadra central terá capacidade limitada, com liberação conforme ordem de chegada.

Para a realização do evento, foi instalada uma estrutura temporária dentro do parque, com cinco quadras de beach tennis — sendo uma quadra central para os jogos principais e quatro quadras auxiliares destinadas às demais disputas.

Além das partidas, o espaço contará com áreas voltadas ao público, incluindo arquibancadas cobertas nas quadras, lounge com boulevard, stands de patrocinadores, praça de alimentação com food trucks e áreas de convivência. O local também dispõe de estacionamento para visitantes e banheiros em contêineres climatizados.

“Montamos uma estrutura especialmente pensada para o evento dentro do Parque Villa-Lobos. São várias quadras, arquibancadas e áreas de convivência para que o público possa aproveitar o dia inteiro. E tudo isso com acesso gratuito, permitindo que as pessoas acompanhem de perto alguns dos melhores atletas do mundo jogando aqui em São Paulo”, afirma Carlinhos Romagnolli, organizador do Champs Open.

Atletas do circuito internacional

Entre os atletas confirmados estão nomes que ocupam posições de destaque no ranking internacional da modalidade.

Na disputa masculina, participam o italiano Mattia Spoto, atual número 1 do mundo, ao lado do brasileiro Gigio Cariani, além da dupla formada pelo francês Nicolas Gianotti, atual número 2 do ranking mundial, e o brasileiro Felipe Loch, que também figura entre os dez primeiros colocados do circuito. Também estão confirmados o brasileiro Daniel Mola, atualmente entre os principais atletas do ranking internacional, o italiano Alessandro Calbucci, ex-número 1 do mundo, e os brasileiros Miguel Peres e Zé Luiz, atletas com participações em competições internacionais.

No feminino, o torneio contará com a presença das italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, dupla que ocupa a primeira posição no ranking do ITF Beach Tennis World Tour. Também participam as brasileiras Vitória Marchezini e Sophia Chow, que figuram entre as principais jogadoras do ranking mundial, além das italianas Greta Giusti e Veronica Casadei, ambas entre as atletas mais bem colocadas do circuito internacional.

Programação

O evento terá partidas das categorias profissionais e amadoras, com jogos femininos e masculinos.

Sábado – 14 de março

Jogos das categorias PRO, B e C

Domingo – 15 de março

Disputas das categorias A, PRO e D

