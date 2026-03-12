Deva Premal & Miten iniciam turnê pelo Brasil em abril

Depois de mais de dez anos, Deva Premal & Miten voltam ao Brasil em 2026 para uma turnê que passará pelo Rio de Janeiro (26 de abril, Vivo Rio), Porto Alegre (28 de abril, Salão de Atos da PUC), Curitiba (30 de abril, Teatro Positivo), Florianópolis (2 de maio, Stage Music Park) e São Paulo (5 de maio, Espaço Unimed).

A turnê brasileira de Deva Premal & Miten Brasil em 2026 é uma realização da Agência Pineall com apoio da Virada Zen, Aviva e Yoganaya.

Com mais de 2 milhões de álbuns vendidos, o duo tem um público fiel que prestigia suas apresentações como uma forma de conexão espiritual. Suas composições integram trilhas sonoras de filmes, retiros e playlists de ioga e meditação. Indicados ao Grammy de Melhor Álbum New Age em 2020, Deva Premal & Miten seguem como um dos expoentes da música devocional contemporânea.

As apresentações no Brasil também contarão com os músicos convidados Joby Baker (baixo, teclados e produção musical) e Lady Phyl (vocais e percussão).

“Nossos concertos são como encontros de oração em forma de som”, afirmam Deva Premal & Miten. “Compartilhamos a experiência de uma comunidade cantando mantras sagrados e conectando-se profundamente ao coração. É uma celebração da arte, da meditação e da alma”.

A música espiritual, baseada nos mantras, é considerada uma arte de natureza subjetiva e sagrada, cujo propósito é harmonizar o indivíduo com a consciência universal. Cada mantra tem o objetivo de atuar como um veículo de comunhão divina, em que o som deve ser compreendido como força criadora e transformadora.

Deva Premal cresceu dentro da tradição védica indiana e entoa desde a infância o Gayatri Mantra — um dos mais antigos cânticos da cultura védica. Miten, ex-integrante da cena roqueira britânica dos anos 1970, transformou sua trajetória ao descobrir na Índia o poder da música como instrumento de meditação.

Juntos há mais de 35 anos, eles já se apresentaram em mais de 50 países. Seus concertos são conhecidos pela atmosfera de comunhão e pela fusão entre espiritualidade, arte e som — uma experiência que transcende o formato tradicional de espetáculo musical.

Sobre os artistas

Deva Premal e Miten formam um duo reconhecido internacionalmente por unir mantras sânscritos e música contemporânea dentro da estética do movimento New Age.

Deva Premal nasceu em Nuremberg, Alemanha, e cresceu em um ambiente musical e espiritual, ouvindo e cantando o Gayatri Mantra desde a infância. Sua trajetória é marcada pela combinação entre técnica vocal e um sentido devocional. Desde o início de sua carreira, tem se dedicado a compartilhar os sons e as vibrações dos mantras como forma de meditação e cura.

Miten, nascido Andy Desmond no Reino Unido, iniciou sua carreira nos anos 1970 como cantor e compositor ligado ao folk e ao rock britânico. Após uma jornada espiritual na Índia, redirecionou sua música para o campo meditativo, unindo poesia e harmonia em canções voltadas à consciência interior.

Deva Premal & Miten – Turnê Brasil 2026

