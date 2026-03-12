Capacitação de equipes é aposta das empresas para crescer
Apresentação de metas, posicionamento de marca e ações que fortalecem o senso de pertencimento estão entre as estratégias de desenvolvimento de pessoas.
Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas têm investido na capacitação de colaboradores como ferramenta estratégica para sustentar crescimento e melhorar resultados. A iniciativa vai além do treinamento técnico, abrangendo o alinhamento de metas, o fortalecimento da cultura organizacional e o estímulo ao protagonismo profissional.
Anualmente, a Lord Perfumaria promove um encontro voltado aos colaboradores. Neste ano, cerca de 120 colaboradores saíram das lojas e salões para participar de uma programação que incluiu palestras e dinâmicas para desenvolvimento profissional e direcionamentos da empresa.
O presidente da empresa, Ennius Muniz, destacou a importância de abrir espaço para que novas gerações tragam ideias e perspectivas para o negócio. “A valorização das pessoas sempre volta em forma de confiança do cliente. É essa relação que sustenta o crescimento de qualquer negócio.”
Para a diretora de Comercial e Marketing da Lord, Adriana Muniz, o envolvimento das equipes é fundamental para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado. “O que nos deixa ainda mais confiantes é ver o comprometimento das equipes e a vontade de crescer junto com a empresa.”
Inspirado na metáfora do cinema e na ideia de um filme digno de Oscar, o conceito que norteou o treinamento “Nosso protagonista é você” ganhou profundidade na palestra de Mário Henrique, CEO e consultor em gestão e liderança da Sathis. “Para quem atua no varejo, o atendimento ao cliente é ação e aventura”, destacou.
Entre as participantes estava Aline Ramos, há oito anos designer de sobrancelhas no Salão Lord do Taguatinga Shopping. Para ela, o encontro contribui para dar clareza sobre os direcionamentos do negócio. “É bom ter uma noção do que a empresa espera”, afirmou. Nayara Salles, cabeleireira que integra a equipe há dois anos, também destacou a relevância do momento coletivo. Segundo ela, o evento é importante para o alinhamento de expectativas e para que todos sigam na mesma direção dentro da empresa.
