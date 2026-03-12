Capacitação de equipes é aposta das empresas para crescer

Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas têm investido na capacitação de colaboradores como ferramenta estratégica para sustentar crescimento e melhorar resultados. A iniciativa vai além do treinamento técnico, abrangendo o alinhamento de metas, o fortalecimento da cultura organizacional e o estímulo ao protagonismo profissional.

Anualmente, a Lord Perfumaria promove um encontro voltado aos colaboradores. Neste ano, cerca de 120 colaboradores saíram das lojas e salões para participar de uma programação que incluiu palestras e dinâmicas para desenvolvimento profissional e direcionamentos da empresa.

O presidente da empresa, Ennius Muniz, destacou a importância de abrir espaço para que novas gerações tragam ideias e perspectivas para o negócio. “A valorização das pessoas sempre volta em forma de confiança do cliente. É essa relação que sustenta o crescimento de qualquer negócio.”

Para a diretora de Comercial e Marketing da Lord, Adriana Muniz, o envolvimento das equipes é fundamental para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado. “O que nos deixa ainda mais confiantes é ver o comprometimento das equipes e a vontade de crescer junto com a empresa.”

Inspirado na metáfora do cinema e na ideia de um filme digno de Oscar, o conceito que norteou o treinamento “Nosso protagonista é você” ganhou profundidade na palestra de Mário Henrique, CEO e consultor em gestão e liderança da Sathis. “Para quem atua no varejo, o atendimento ao cliente é ação e aventura”, destacou.

Entre as participantes estava Aline Ramos, há oito anos designer de sobrancelhas no Salão Lord do Taguatinga Shopping. Para ela, o encontro contribui para dar clareza sobre os direcionamentos do negócio. “É bom ter uma noção do que a empresa espera”, afirmou. Nayara Salles, cabeleireira que integra a equipe há dois anos, também destacou a relevância do momento coletivo. Segundo ela, o evento é importante para o alinhamento de expectativas e para que todos sigam na mesma direção dentro da empresa.