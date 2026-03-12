Cooperativismo amplia acesso feminino à educação financeira

A educação financeira tem ganhado cada vez mais relevância entre mulheres brasileiras. Com maior presença no mercado de trabalho, no comando de negócios e em posições de liderança, elas têm buscado conhecimento para gerir recursos, planejar o futuro e ampliar sua autonomia econômica.

Mesmo diante desse avanço, os desafios ainda são significativos. Segundo o Instituto Data Popular, mulheres têm, em média, renda 22% menor que os homens, mas são responsáveis pela administração do orçamento em cerca de 80% dos lares brasileiros. Essa realidade exige não apenas organização, mas também informação qualificada e acesso a ferramentas que apoiem a tomada de decisão.

Como alternativa, cooperativas financeiras, como o Sicoob Credicom, ampliam a oferta de formação em finanças pessoais e empresariais, com cursos, oficinas e orientação gratuita — uma abordagem que envolve educação, inclusão e impacto comunitário. Programas educacionais do Sicoob oferecem trilhas abertas sobre orçamento, crédito consciente e planejamento de metas, além de clínicas financeiras voluntárias.

“A educação financeira é uma ferramenta de liberdade. Ela permite que mulheres tomem decisões seguras e coerentes com seus projetos de vida. Quando somamos conhecimento e acesso responsável ao crédito, ampliamos o potencial de desenvolvimento da comunidade”, afirma Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Sicoob Credicom.

Da educação ao crédito: como a garantia viabiliza investimentos produtivos

Além da formação, a garantia de crédito faz diferença para transformar planos em investimento. O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), funciona como uma alternativa de garantia complementar para empreendedores que não dispõem de garantias suficientes.

Em 2025, o Sebrae aprovou medida excepcional permitindo garantia de até 100% para empresas administradas por mulheres, reduzindo uma barreira recorrente no acesso ao crédito e estimulando o empreendedorismo feminino. A operacionalização ocorre em parceria com instituições financeiras, incluindo cooperativas, em diversas regiões do país.

Alinhado às práticas de cidadania financeira, o Sicoob Credicom desenvolve ações de educação financeira e apoia empreendedoras no acesso a soluções de crédito orientadas ao crescimento sustentável.

No contexto dessas iniciativas, a cooperativa adotou a modalidade FAMPE Mulher, regulamentada pela medida excepcional do Sebrae. A modalidade prevê processos simplificados, prazos de até 48 meses e possibilidade de garantia de até 100%, conforme critérios do Fundo e análise de crédito. As informações visam orientar empreendedoras sobre instrumentos existentes no mercado e não constituem recomendação comercial; dessa forma, favorecem decisões responsáveis e planejamento de longo prazo para negócios liderados por mulheres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Estimular garantias e ferramentas de apoio às mulheres não é apenas uma política financeira, é um compromisso social. Quando uma empreendedora acessa crédito com segurança, impacta sua família, seu negócio e a comunidade na qual está inserida”, afirma João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Sicoob Credicom.