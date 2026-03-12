Volcafe traz as operações norte-americanas para liderança direta

A Volcafe, uma das principais comerciantes de café verde do mundo, anunciou um importante marco no avanço da sua estratégia de crescimento ao trazer as atividades norte-americanas para a governança e liderança diretas da Volcafe. Com todas as operações agora consolidadas sob a Volcafe América do Norte, a região está totalmente integrada na plataforma global da Volcafe, dando aos clientes uma experiência integrada, expertise global e acesso diretoàextensa presença na região de origem,àexcelência em pesquisa e aos recursos robustos de gestão de riscos da empresa.

À medida que os clientes focam cada vez mais em rastreabilidade e sustentabilidade, se torna essencial para a Volcafe manter o controle total da cadeia de suprimentos, do produtor às empresas de torrefação, garantindo transparência e confiabilidade em cada etapa.

Essa transição acontece após a conclusão do arranjo de licenciamento anterior da Volcafe com a Volcafe EUA, que agora passou a se chamar Coastal Commodities. A conclusão desse arranjo representa uma progressão natural na estratégia da Volcafe e permite que a empresa entregue uma experiência consistente e de alta qualidade aos clientes na região, ao mesmo tempo que fortalece a base para o crescimento futuro.

A Volcafe América do Norte agora é a única representante autorizada das marcas Volcafe, Volcafe Specialty, Volcafe Way, Volcafe Verified e Volcafe Excellence na região. A antiga licenciada agora opera de forma independente sob o nome Coastal Commodities e não mais representa a marca Volcafe ou seu portfólio.

"Trazer a América do Norte para a liderança direta da Volcafe é um marco importante que reforça nosso compromisso com esse mercado e nos posiciona rumo ao crescimento acelerado", afirmou Trishul Mandana, gerente-administrativo da Volcafe. "Esta transição nos permite expandir nossa presença e oferecer serviço integrado para nossos parceiros de torra, com o suporte da dimensão da nossa rede de produtores, nossa expertise em sustentabilidade, nossa infraestrutura de cadeia de suprimentos de categoria mundial e o alinhamento necessário para impulsionar valor a longo prazo para nossos clientes nos EUA e no Canadá".

A Volcafe América do Norte, liderada pelo gerente geral regional Jason Cortellini, continua apoiando as empresas de torrefação com a exclusiva expertise regional, ancorada pela dimensão e pela rede global da Volcafe. A Volcafe vai ainda aperfeiçoar a experiência do cliente, reduzir a complexidade da origem ao destino e responder com mais agilidade às necessidades das empresas de torrefação na região.

"Esta estrutura fortalece a colaboração, acelera a tomada de decisões e aprimora a eficiência na cadeia de valor, com o apoio das fortes relações nos principais países produtores de café", afirmou Jason Cortellini. "Com os recursos de pesquisa global da Volcafe, sua força financeira e profunda expertise na origem, estamos posicionados para ajudar as empresas de torrefação a navegar em um mercado volátil, prever tendências emergentes e assegurar as soluções relativas ao café verde de que eles precisarão nos próximos anos, tornando o negócio de café verdadeiramente melhor, juntos".

Sobre a Volcafe

Fundada em 1851, a Volcafe é uma das maiores comerciantes de café do mundo, especializando-se em aquisição de café verde, processamento nos países de origem e distribuição aos parceiros de torrefação. A Volcafe dá acesso a todas as principais regiões produtoras de café e fornece grãos para mais de 66 bilhões de xícaras por ano. Para mais informações sobre a Volcafe, acesse www.volcafe.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260311952867/pt/

Marie Renou-Ullrich

marie.renou@volcafe.com