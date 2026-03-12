A Andersen Consulting amplia suas capacidades por meio de colaboração com a Acumen Learning

A Andersen Consulting aprofunda sua plataforma por meio de um Acordo de Colaboração com a Acumen Learning, uma empresa americana especializada em treinamento de negócios e finanças para desenvolvimento de liderança e desempenho em vendas.

Fundada em 2002, a Acumen Learning trabalha com empresas da Fortune 500 para aprimorar a alfabetização financeira, o pensamento estratégico e a tomada de decisões em todos os níveis. Baseando-se nos princípios de seus best-sellers "Seeing the Big Picture" e "Business Acumen for Sales Success", seus programas capacitam líderes e equipes a alinhar decisões com a estratégia corporativa, impulsionar o desempenho e fortalecer o relacionamento com os clientes. Adaptada para setores como saúde, energia e tecnologia, a Acumen Learning capacita profissionais a traduzir conhecimento de negócios em impacto prático.

“Na Acumen Learning, nossa missão é capacitar indivíduos, formando profissionais com visão de negócios que se destacam em suas carreiras”, disse Kevin Cope, CEO da Acumen Learning. “Nossos cursos combinam educação empresarial prática com aplicação no mundo real para impulsionar o engajamento e o sucesso organizacional. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite ampliar esse impacto globalmente, ajudando os clientes a transformar conhecimento em desempenho e pessoas em catalisadores de transformação.”

“A Acumen Learning redefine a forma como os profissionais conectam seu trabalho ao desempenho organizacional”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A comprovada capacidade da empresa de integrar o conhecimento financeiro ao desenvolvimento de liderança aprimora nossa prática e apoia nossa missão mais ampla de impulsionar a transformação organizacional sustentável.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

mediainquiries@Andersen.com