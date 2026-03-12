São Paulo sedia a 1ª Expo Turismo Paulista

O turismo paulista ganhará um novo espaço de promoção e integração institucional com a realização da 1ª Expo Turismo Paulista, iniciativa inédita organizada pela Aprecesp – Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. O evento acontece entre os dias 6, 7 e 8 de abril, no Parque Anhembi, na capital paulista, dentro da programação do 68º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM).

Com entrada gratuita mediante inscrição prévia, a Expo Turismo Paulista reunirá 78 Estâncias Turísticas reconhecidas por sua relevância cultural, ambiental, histórica e econômica. O espaço foi concebido como uma plataforma de promoção integrada dos destinos paulistas, conectando gestores públicos, empresários do setor, investidores e o público interessado em viajar pelo estado.

Mais do que uma feira tradicional, a Expo nasce como um ambiente de articulação do turismo paulista. A proposta é integrar territórios, fortalecer a cadeia produtiva do setor e ampliar a visibilidade dos destinos que compõem o mapa turístico do estado.

Turismo em crescimento no Brasil e em São Paulo

A realização da Expo Turismo Paulista ocorre em um momento de forte expansão da atividade turística no país. Em 2025, o turismo brasileiro consolidou-se como um dos setores econômicos mais dinâmicos, movimentando mais de US$ 7,9 bilhões na economia nacional.

O turismo doméstico também registrou desempenho histórico, faturou R$ 169 bilhões em 2025, segundo dados da FecomercioSP. Somente São Paulo concentrou R$ 57,4 bilhões desse total, representando um aumento de 4,5%, mantendo a tendência de alta e evidenciando a força do mercado paulista.

No estado de São Paulo, os números reforçam o papel estratégico da atividade. O setor deve movimentar cerca de R$ 340 bilhões em 2025, o equivalente a aproximadamente 10% do PIB estadual.

As atividades ligadas ao turismo brasileiro geraram 79.632 empregos com carteira assinada em todo o país nos últimos 12 meses, de acordo com os dados do Novo Caged analisados pelo Ministério do Turismo. Apenas no primeiro semestre do ano passado foram criados 22,8 mil novos empregos formais, com destaque para o segmento de eventos, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

O fluxo turístico também segue em expansão. O estado recebeu 2,7 milhões de turistas estrangeiros, enquanto a capital paulista registrou 47,2 milhões de visitantes, consolidando-se como o principal polo emissor e receptor de turistas no Brasil, movimentando o mercado nacional e internacional.

Esse cenário evidencia uma forte capacidade de consumo e aponta para um grande potencial de crescimento do turismo interno, especialmente quando há promoção estruturada e integração entre os destinos.

Turismo no centro da agenda municipalista

A Expo Turismo Paulista será realizada dentro do 68º Congresso Estadual de Municípios, considerado um dos principais encontros municipalistas do país. O evento deve reunir prefeitos, secretários municipais, gestores públicos, parlamentares, representantes dos governos estadual e federal, além de empresários e lideranças do trade turístico.

Ao integrar a programação do congresso, a Expo coloca o turismo no centro da agenda de desenvolvimento dos municípios paulistas, destacando seu papel como vetor econômico capaz de gerar emprego, renda e oportunidades para as regiões.

Plataforma de integração e negócios

Com 1.250 metros quadrados de área expositiva, a Expo Turismo Paulista foi planejada para funcionar como uma plataforma de integração territorial e promoção qualificada dos destinos.

O espaço contará com arena central para apresentações e debates, áreas de networking institucional, rodada de negócios híbrida, zona gastronômica estruturada e ambientes dedicados à experiência do visitante.

A organização do evento também priorizará a presença de públicos estratégicos com capacidade real de distribuição e investimento no setor, como operadoras de turismo, agências receptivas, organizadores de eventos, plataformas digitais de viagem (OTAs), investidores e empresas da cadeia produtiva do turismo. A concepção estratégica do projeto é assinada por Rose Dantas, da Aquarius.

Experiências organizadas por vocação turística

A cenografia da Expo Turismo Paulista será estruturada em quatro grandes zonas de experiência, organizadas de acordo com as vocações turísticas das estâncias, criando narrativas integradas e evitando a fragmentação territorial.

Entre os destaques estão espaços dedicados ao turismo de natureza e aventura, com destinos ligados a trilhas, montanhas, parques e sustentabilidade; áreas voltadas à cultura, história e patrimônio, valorizando festas tradicionais e identidade cultural; ambientes voltados à gastronomia e experiências sensoriais, com degustações e produtos regionais; além de espaços dedicados ao bem-estar, turismo termal, lazer urbano e turismo de negócios e eventos.

A proposta é que os destinos se apresentem como parte de uma experiência temática, estimulando o visitante a conhecer diferentes regiões do estado.

Estâncias e MITs fortalecem o mapa turístico paulista

Durante o 68º Congresso da APM, o turismo paulista também será representado pela Amitesp – Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, que participará do evento divulgando os 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Somadas às 78 Estâncias Turísticas, as duas categorias representam 214 municípios com vocação turística reconhecida pelo governo do estado, dentro de um universo de 645 cidades paulistas.

A parceria institucional entre Aprecesp e Amitesp reforça a estratégia de promoção integrada do turismo paulista, ampliando a visibilidade dos destinos e fortalecendo a articulação entre os municípios.

Turismo como motor de desenvolvimento regional

Para a Aprecesp, a realização da Expo Turismo Paulista representa um novo passo na valorização das estâncias e no fortalecimento da economia do turismo no estado.

“A Expo Turismo Paulista nasce com o propósito de integrar os destinos, aproximar o poder público do mercado e estimular o paulista a viajar pelo próprio estado. É uma iniciativa que fortalece as estâncias turísticas e amplia as oportunidades de desenvolvimento para as regiões, consolidando o turismo como atividade econômica estratégica para São Paulo”, destaca João Victor Barboza, presidente da APRECESP e prefeito de Águas de São Pedro.

“É uma grande alegria receber esse grande evento do turismo paulista dentro do nosso Congresso. Juntos, faremos o maior encontro de municípios da América Latina, discutindo assuntos fundamentais para as 645 cidades do nosso Estado. A parceria com a Aprecesp só engrandece o 68º Congresso da APM, que será parada obrigatória das principais lideranças brasileiras de 6 a 8 de abril, na Capital Paulista”, afirma Fred Guidoni, presidente da APM.

Novo momento para a promoção do turismo paulista

Ao reunir destinos, gestores públicos, empresários e visitantes em um mesmo ambiente, a 1ª Expo Turismo Paulista marca um novo momento na promoção integrada do turismo do estado.



A expectativa é que o evento contribua para ampliar o fluxo turístico interno, estimular parcerias e consolidar São Paulo como um dos principais polos turísticos do Brasil.

As inscrições para participação são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do congresso, em apaulista.org.br/congresso. Informações adicionais também estão disponíveis na página oficial da Expo Turismo Paulista.

Sobre a Aprecesp

A Associação das Estâncias do Estado de São Paulo (Aprecesp) representa as 78 Estâncias Turísticas paulistas reconhecidas pelo governo estadual por sua relevância cultural, ambiental, histórica e econômica. A entidade atua na promoção, no fortalecimento institucional e no desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo nas regiões que representa.

Sobre a Amitesp

A Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp) representa 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs). Juntas, Aprecesp e Amitesp representam 214 municípios turísticos — quase 40% das 547 cidades paulistas —, consolidando-se como forças complementares na promoção do turismo estadual.

Sobre a APM

A Associação Paulista de Municípios é uma das mais antigas associações de representação dos municípios, criada em 1948. Ao longo das últimas sete décadas, a instituição tem cumprido seu papel político na sociedade como entidade suprapartidária, assessorando os municípios nas questões técnico-administrativas, na organização dos serviços públicos e na defesa dos seus interesses, diante dos Poderes Executivos e Legislativos, do Estado e da União, em busca da emancipação política e financeira.

Serviço

1ª EXPO Turismo Paulista

Data: 6, 7 e 8 de abril de 2025

Local: Distrito Anhembi — São Paulo (SP)

Organização: Aprecesp — Associação das Estâncias do Estado de São Paulo

Inserido em: 68º Congresso Estadual de Municípios — APM

Inscrição: gratuita | www.expoturismopaulista.com.br

68° Congresso Estadual de Municípios

De 6 a 8 de abril de 2026

Realização: Associação Paulista de Municípios – APM

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana, São Paulo/SP

Inscrições gratuitas pelo site www.apaulista.org.br/congresso