Empresa brasileira obtém 1ª acreditação UNFCCC das Américas

A Verifit tornou-se a primeira empresa das Américas a obter acreditação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), marco que consolida o protagonismo brasileiro no mercado internacional de créditos de carbono. A certificação, concedida após um rigoroso processo de auditoria, autoriza a companhia a validar e verificar projetos do Mecanismo Creditício do Acordo de Paris (PACM). A aprovação foi formalizada durante a 20ª reunião do Organismo Supervisor do Acordo de Paris, realizada em Bonn e concluída em 20 de fevereiro de 2026.

Conforme a Legal Response Internacional, organização sem fins lucrativos sediada em Londres, as Entidades Operacionais Designadas (DOEs) são responsáveis pela auditoria e verificação independente dos projetos e programas que geram créditos de carbono e, portanto, essenciais para garantir a integridade e a credibilidade do mecanismo do Artigo 6.4.

Este feito posiciona o Brasil como o país da primeira DOE Artigo 6.4 das Américas, antes de empresas dos Estados Unidos, Canadá e de toda a América Latina. Além disso, o Brasil torna-se o primeiro país do hemisfério sul a ter uma DOE acreditada, à frente de nações como Nova Zelândia, África do Sul e Austrália (lista de DOEs - única entidade acreditada originária das América e hemisfério sul).

A Verifit, com ampla expertise em auditoria de projetos de créditos de carbono, inventários corporativos e pegadas de carbono, agora opera também como DOE sob o Artigo 6.4 do Acordo de Paris, dentro de 11 escopos setoriais, que cobrem inúmeros tipos de projetos: reflorestamento, agricultura, energia renovável, biomassa, transporte, captura e armazenamento de carbono, entre outros.

“Após 18 anos de serviços dedicados aos mercados de carbono, é um importante reconhecimento do nosso compromisso com a integridade e a transparência, fortalece nossa capacidade de operar globalmente e nos permite ampliar nossa atuação em um mercado crucial para o futuro do planeta. Essa conquista reforça o papel do Brasil como um ator estratégico e líder na economia verde e nos mercados internacionais de créditos de carbono”, afirma Ricardo Lopes, CEO da Verifit.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: Verifit Group: Overview | LinkedIn