Chocolate com torresmo surge entre sabores de Páscoa

A busca por sabores diferentes tem ampliado as possibilidades no mercado de chocolates, especialmente em períodos sazonais como a Páscoa. Nos últimos anos, fabricantes de chocolates têm apostado em combinações que vão além das receitas tradicionais, explorando contrastes entre doce e salgado, frutas, bebidas e ingredientes pouco convencionais.

Dados do setor reforçam a relevância da data para a indústria. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), somente no período da Páscoa a indústria brasileira chega a colocar no mercado mais de 45 milhões de ovos de chocolate, além de diversos lançamentos voltados à data.

Segundo o Dr. Gabriel Bonetto Bampi, CEO da GAaFeR Chocolateria, a inovação tem sido um dos caminhos adotados por marcas que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

“O consumidor está cada vez mais aberto a experimentar novos sabores. Combinações que misturam ingredientes diferentes ou contrastes de textura acabam despertando curiosidade e ampliando as possibilidades de consumo do chocolate”, afirma.

Entre as apostas observadas em chocolaterias autorais estão sabores inspirados na gastronomia, como chocolates com maracujá, morango, café e avelã, além de recheios que combinam ingredientes populares na confeitaria, como brigadeiro com leite ninho. Também aparecem combinações que exploram contrastes, como chocolates com bacon ou harmonizados com bebidas como cerveja e vinho.

Nesse contexto de ampliação de sabores no mercado de chocolates, algumas marcas passaram a explorar combinações com ingredientes salgados. Em Santa Catarina, uma collab entre a GAaFeR Chocolateria e a marca regional Casa do Torresmo resultou no desenvolvimento de um produto que combina chocolate com torresmo, ingrediente tradicional da culinária brasileira.

A criação integra uma caixa temática chamada PigBox, que reúne um ovo de Páscoa de chocolate com torresmo, mini porquinhos de chocolate com bacon tostado no interior do ovo e um pacote de torresmo. A proposta é transformar a degustação em uma experiência sensorial inusitada, combinando o doce do chocolate com elementos salgados e crocantes.



