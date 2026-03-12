Anuário revela a força do setor de eventos

O mercado brasileiro de Brand Experience vive uma fase de transformação estrutural. Mais do que crescer em volume, o setor passa por uma redefinição de forma, propósito e impacto, em um contexto em que o público deixou de ser espectador para assumir papel ativo nas experiências.



Esse movimento ganhou um retrato estruturado com o lançamento do Anuário Brasileiro de Brand Experience 2026, apresentado durante o Upfront, encontro que reúne lideranças, agências, marcas e profissionais para discutir os rumos da indústria criativa ligada ao live marketing no país.

Organizada pelo Promoview, com curadoria de Cindy Feijó, CEO da plataforma, a publicação chega à nova edição com a proposta de ir além de um registro periódico. O anuário se consolida como um documento estratégico sobre a evolução do setor no Brasil, reunindo análises, movimentos de mercado, cases, profissionais e transformações que vêm redefinindo a disciplina.

Com o tema “Human Centered”, o editorial desta edição mostra como a centralidade nas pessoas deixou de ser um conceito restrito ao marketing para influenciar decisões de produto, estratégias de RH, design de serviços e a própria cultura das organizações. É uma visão global que encontra no Brasil um ambiente fértil para ganhar escala e profundidade.

“Desta vez, decidimos inverter a lógica. Em vez de mostrar como o marketing de experiência impacta o mundo, queremos mostrar como o mundo está moldando o nosso setor. E isso é bom. Porque significa que o consumidor está mais consciente, mais exigente, mais aberto a experiências que façam sentido”, afirmou Cindy Feijó durante o lançamento.

Mercado de 120 bilhões de reais

Outro destaque da publicação é o levantamento que aponta o avanço dos investimentos em ativações e live marketing, segmento especializado em criar experiências de marca. De acordo com os dados reunidos pelo anuário, o faturamento do setor em 2025 superou R$ 110 bilhões, e a estimativa indica investimentos acima de R$ 120 bilhões no próximo período.

Um retrato do Brand Experience no Brasil

Em um cenário em que a experiência se torna cada vez mais central na construção de valor das marcas, o anuário oferece um panorama estruturado do mercado, com foco em tendências criativas e tecnológicas, novos modelos de negócio, mudanças no perfil dos profissionais e consolidação do live marketing como disciplina estratégica.

“A edição de 2026 reforça a ideia de que o Brand Experience deixou de ser apenas um braço tático das campanhas para assumir papel protagonista na estratégia das marcas, conectando cultura, dados, criatividade e resultado”, explica Cindy Feijó.

Nova geração em destaque

A publicação traz ainda, de forma inédita, o reconhecimento “Nova Geração dos Designers de Experiências”, que destaca dez profissionais e talentos sub-35 responsáveis por renovar a disciplina no país. A iniciativa valoriza uma nova lógica criativa, menos baseada em fórmulas prontas e mais conectada à sensibilidade humana, à cultura, à tecnologia e à construção de vínculos mais consistentes entre marcas e pessoas.

Lançamento no Upfront reforça protagonismo do setor

O anúncio feito durante o Upfront simboliza também a maturidade do mercado. Reconhecido por antecipar discussões estratégicas e apontar caminhos para o futuro da indústria, o encontro foi o palco escolhido para apresentar oficialmente a nova edição ao ecossistema do setor.

O lançamento reuniu profissionais, lideranças e parceiros, reforçando o papel do anuário como uma referência editorial e institucional para quem atua com experiências de marca no Brasil.

Mais que uma publicação, um instrumento de mercado

Além de mapear movimentos e reconhecer protagonistas, o Anuário Brasileiro de Brand Experience 2026 funciona como ferramenta de consulta e posicionamento para empresas, agências e profissionais que desejam compreender a dinâmica do setor.

Ao registrar cases, trajetórias e tendências, a publicação contribui para fortalecer o mercado e estimular uma atuação mais estratégica, integrada e conectada às transformações culturais e tecnológicas que impactam as relações entre marcas e pessoas.