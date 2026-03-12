A Xsolla lança novo relatório do setor identificando as maiores oportunidades para o futuro dos videogames para desenvolvedores

A Xsolla, empresa líder global em comércio de videogames, lançou hoje a mais recente edição do Relatório Xsolla, em conjunto com as ativações e colaborações desta semana em São Francisco. Esta edição oferece insights obtidos a partir do trabalho com milhares de estúdios para mapear onde estão surgindo as maiores oportunidades do setor.

O setor de jogos continua extraordinariamente vibrante e as estratégias para o sucesso estão mudando. Estúdios que estão adaptando suas estratégias comerciais, adotando o modelo de vendas diretas ao jogador, expandindo para mercados globais de alto crescimento e utilizando inteligência artificial para aprimorar suas operações estão se destacando e construindo negócios projetados para prosperar nos próximos anos.

"A economia do desenvolvimento de jogos mudou e continuará mudando e evoluindo no futuro. Os orçamentos aumentaram, os custos de aquisição de jogadores dispararam e os modelos tradicionais de publicação estão sob crescente pressão", disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. "Chegamos a um ponto de inflexão em que as antigas premissas não se aplicam mais, e os líderes que reconhecerem essa mudança precocemente obterão uma vantagem desproporcional."

"A discussão sobre o modelo de vendas diretas ao consumidor em jogos mudou fundamentalmente após diversas alterações regulatórias", disse Berkley Egenes, diretor de Marketing e Crescimento da Xsolla. "O que começou como uma estratégia tática de diversificação de receita evoluiu para um imperativo estratégico para que os estúdios cresçam e prosperem no futuro dos jogos como serviço."

As principais conclusões do relatório da Xsolla incluem:

As principais empresas de jogos já geram de 15% a 45% da receita total por meio de lojas virtuais D2C (direto ao consumidor), obtendo até 25% mais lucro por transação em comparação com compras feitas diretamente na plataforma

Mercados de alto crescimento como a Turquia (13% CAGR), a Índia (11%) e o Sudeste Asiático (6%) representam as oportunidades de expansão mais promissoras do setor até 2029

A IA está proporcionando ganhos operacionais reais, reduzindo os prazos de desenvolvimento em cerca de 20% e os custos de suporte em aproximadamente 40%

Jogadores "onívoros de plataforma", que jogam em consoles, PC e dispositivos móveis, agora representam 43% dos jogadores nos EUA, um aumento em relação aos 30% anteriores, criando novos caminhos para os estúdios alcançarem jogadores onde quer que estejam

Títulos com modelos de serviço contínuo sustentáveis ??continuam a crescer, com PUBG: Battlegrounds atingindo aproximadamente 75 milhões de usuários no Steam e Roblox no Xbox chegando a quase 30 milhões de proprietários

A decisão judicial dos EUA de abril de 2025, que permite a inclusão de links para ofertas externas dentro dos aplicativos, abriu as portas para que os desenvolvedores interajam com os jogadores em diversos canais como nunca havia acontecido

O relatório também apresenta um roteiro claro sobre o que os líderes devem priorizar a seguir: construir para modularidade e ciclos de desenvolvimento mais rápidos, investir em infraestrutura própria para o público-alvo e transformar a conformidade em uma vantagem competitivaàmedida que os mercados globais se abrem.

"Estamos entrando em um período em que os estúdios com uma infraestrutura comercial sólida superarão aqueles que possuem apenas uma execução criativa superior", acrescentou Egenes. "O modelo D2C está se tornando um requisito fundamental para jogos ambiciosos de serviço ao vivo, e os estúdios que encararem este momento como estratégico serão os que definirão o futuro do sucesso dos jogos para dispositivos móveis."

O relatório completo da Xsolla está disponível para download em: xsolla.pro/xsolla-report-v9.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com.

