Fraudes on-line redobram atenção de consumidores nas compras

Autoridades e órgãos de defesa do consumidor orientam que usuários verifiquem a procedência dos sites e desconfiem de ofertas muito abaixo do valor de mercado antes de inserir dados pessoais ou bancários. O alerta ganhou força após registros de reclamações e ocorrências envolvendo compras on-line em diferentes regiões do país. A preocupação crescente com fraudes digitais tem provocado mudanças no comportamento de quem compra pela internet e ampliado a busca por sinais de confiança nas lojas virtuais.

Durante a Black Friday de 2025, o Procon-SP registrou mais de 2.000 reclamações relacionadas a compras on-line, incluindo não entrega de produtos e problemas com fornecedores virtuais. O receio não é isolado. Levantamento divulgado pela TransUnion indicou que 73% dos brasileiros afirmaram temer serem vítimas de fraude digital durante compras on-line em períodos promocionais.

Esse cenário tem provocado uma mudança prática na jornada de compra: consumidores passaram a valorizar avaliações detalhadas e selos que indiquem que o comentário foi feito por alguém que realmente adquiriu o produto. Para Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa responsável pelo aplicativo de provas sociais Lily Reviews, a exigência por autenticidade é reflexo direto da sofisticação das fraudes digitais.

“Com golpes cada vez mais elaborados — incluindo conteúdos altamente realistas em vídeo, manipulados por inteligência artificial (IA) —, avaliações genéricas já não transmitem a mesma segurança. O consumidor quer evidências de que aquela experiência é real”, afirma.

Segundo Brito, a presença de um selo de compra verificada tende a ganhar peso na decisão de compra. “Quando existe identificação clara de que a avaliação está vinculada a um pedido real, isso reduz a percepção de risco. E comentários detalhados, que descrevem a experiência de uso e a entrega, geram mais confiança do que apenas notas ou frases curtas”, diz.

A mudança no comportamento do consumidor também impõe uma nova responsabilidade aos lojistas. Em um ambiente digital em que páginas falsas podem imitar marcas conhecidas, a construção de credibilidade passa a depender de transparência e rastreabilidade das informações exibidas.

À medida que o comércio eletrônico se consolida, a confiança se torna um dos principais diferenciais competitivos. E, para muitos consumidores, ela começa pelas avaliações, quando percebidas como autênticas.

