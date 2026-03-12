Alta renda eleva demanda por consultoria financeira 360º

A expansão do patrimônio financeiro de investidores de alta renda e a diversificação das opções de investimento têm ampliado no Brasil a demanda por consultoria financeira 360º. O movimento ocorre em um cenário em que as decisões patrimoniais se tornam cada vez mais complexas e os investimentos desse público já ultrapassam R$ 3,12 trilhões em 2025. Diante desse contexto, investidores com esse perfil buscam orientação mais completa para estruturar estratégias patrimoniais consistentes no longo prazo.



Considerando o total de investidores pessoa física no país, o volume de recursos é ainda maior. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), os investimentos de pessoas físicas no Brasil ultrapassaram R$ 8,5 trilhões em 2025, somando aplicações de investidores do varejo tradicional, alta renda e private.

Para o consultor financeiro e empresário do mercado financeiro Marcelo Cantiere, essa transformação reflete uma mudança fundamental no mercado: investidores de alta renda deixam de buscar apenas retorno financeiro e passam a demandar uma visão holística que integre seus objetivos patrimoniais.

“Durante muitos anos o mercado financeiro esteve concentrado na oferta de produtos isolados. Hoje, investidores com patrimônio relevante buscam algo diferente: uma consultoria financeira mais estratégica, capaz de integrar investimentos, proteção patrimonial e planejamento financeiro dentro de um mesmo plano”, afirma.

Visão estratégica e diversificação patrimonial

Segundo Cantiere, a evolução do mercado financeiro exige uma abordagem mais ampla, baseada em diagnóstico financeiro completo e integração de diferentes soluções financeiras dentro de uma estratégia única.



“É nesse contexto que ganha espaço a atuação do Consultor Financeiro 360º, profissional que analisa a vida financeira do cliente de forma global e, não apenas organiza, mas integra diferentes soluções do mercado dentro de uma estratégia de planejamento financeiro e gestão patrimonial”, explica.

De acordo com o especialista, essa abordagem também está diretamente relacionada ao conceito de diversificação financeira.

“Diversificação não significa apenas distribuir recursos entre diferentes investimentos. Dentro de uma consultoria financeira estruturada, ela envolve organizar o patrimônio considerando proteção financeira, liquidez, planejamento e diferentes instrumentos disponíveis no mercado. Quando essas decisões são integradas, o cliente consegue estruturar uma estratégia patrimonial mais consistente”, enfatiza Cantiere.

Mercado em evolução

O avanço do planejamento financeiro e da consultoria patrimonial no Brasil indica uma tendência de maior profissionalização da orientação financeira no país, acompanhando o crescimento do patrimônio das famílias e o amadurecimento do mercado de capitais. Nesse cenário, ganha espaço uma atuação mais consultiva no mercado financeiro, voltada à integração entre investimentos, planejamento e organização patrimonial.

Segundo Cantiere, o próprio perfil do consultor financeiro vem evoluindo para acompanhar essa transformação do mercado. “Cada vez mais profissionais do mercado financeiro estão se preparando para atuar de forma consultiva, ampliando conhecimento em planejamento financeiro, diversificação de investimentos e organização patrimonial. Isso permite oferecer um atendimento mais completo e alinhado às necessidades do investidor”, pontua.

Para o especialista, a consultoria financeira deve ganhar ainda mais relevância nos próximos anos justamente por ajudar investidores a lidar com a crescente complexidade das decisões financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“À medida que o patrimônio cresce, as decisões financeiras deixam de ser apenas sobre investimentos e passam a envolver estratégia patrimonial. O consultor financeiro 360º atua justamente para integrar diferentes soluções, como investimentos, diversificação patrimonial e planejamento financeiro, estruturando uma estratégia alinhada aos objetivos do cliente e à proteção e ao crescimento do patrimônio no longo prazo”, conclui Marcelo Cantiere.