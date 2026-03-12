Turismo na Bahia cresce e atrai novos perfis de viajantes

De acordo com dados do Ministério do Turismo (MTur), elaborados em parceria com o instituto Nexus e noticiados pelo portal Muita Informação, a Bahia segue na liderança entre os destinos preferidos pelos brasileiros: 19% das pessoas que planejam viajar durante o verão apontam o estado como principal escolha.



Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, agência de turismo receptivo que atua no estado, afirma que a diversidade dos segmentos turísticos ativos na região possibilita que os visitantes explorem diferentes opções de passeios ao longo do ano.

“No inverno, por exemplo, ao invés do litoral recomendamos a Chapada Diamantina, o sertão da Bahia e a região do rio São Francisco. Já no verão, naturalmente o litoral é mais interessante devido às águas cristalinas e piscinas naturais, como na Ilha de Boipeba, Morro de São Paulo e Barra Grande”, exemplifica.

Com atuação em 22 destinos dentro do estado, a Bahia Terra Turismo aposta na diversidade de serviços para estruturar roteiros personalizados. A ampla oferta de passeios e transfers em diferentes regiões da Bahia permite combinar experiências e adaptar os itinerários de acordo com o perfil, os interesses e as necessidades de cada turista, criando programações sob medida para os visitantes.

Pedreira ressalta que, ao optar por um planejamento estruturado, em vez de organizar os passeios de forma independente, o viajante pode ganhar tempo e segurança. “Contar com um planejamento de quem já visitou os destinos e realizou os passeios, selecionando as melhores opções de roteiros, permite uma experiência mais enriquecedora”, diz ele.

A empresa trabalha exclusivamente com Guias de Turismo locais que já conhecem os destinos e possuem expertise nos passeios e transfers oferecidos.

Turismo em expansão e novos destinos em destaque

Para Felipe Oliveira Pedreira, a expansão do turismo na Bahia é evidente e tende a se intensificar nos próximos anos, tornando o estado cada vez mais atrativo, tanto para o público nacional quanto internacional.

Dados noticiados pela Embratur corroboram a expectativa do empresário. Em janeiro de 2026, a Bahia recebeu 30.173 turistas estrangeiros, consolidando-se como uma das principais portas de entrada do turismo internacional no Nordeste brasileiro. O volume representa crescimento de 13,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o estado registrou 26.187 visitantes internacionais.

Na avaliação dele, a estratégia mais eficaz é evidenciar a diversidade de destinos oferecidos e o nível de preparo de todo o trade turístico para receber os visitantes. Uma das principais tendências do turismo nos últimos anos é a Ilha de Boipeba. Neste ano, o destino também passou a contar com transporte marítimo por lanchas rápidas que partem de Salvador, o que facilita o acesso à ilha em cerca de duas horas.

“Outras tendências e destinos já consolidados são a vila de Caraíva, no município de Porto Seguro, e Abrolhos, no litoral sul, que se destaca por suas águas cristalinas e destinos de mergulho muito atraentes”, detalha o CEO.

Segundo o profissional, as demandas recebidas pela Bahia Terra Turismo indicam uma mudança no perfil do turista, que tem buscado cada vez mais experiências exclusivas e diferenciadas. Embora as solicitações sejam variadas, a maioria dos visitantes demonstra interesse por destinos menos badalados, em que o contato com a natureza e a tranquilidade se tornam os principais atrativos da viagem.

