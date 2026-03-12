Laserfiche recebe classificação de 5 estrelas no Guia do Programa de Parceiros da CRN® de 2026

A Laserfiche — fornecedora líder de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo — foi homenageada pela CRN®, uma marca da The Channel Company, com o prêmio 5 estrelas no Guia do Programa de Parceiros da CRN de 2026. Este guia anual é um recurso essencial para parceiros que buscam programas de parceria com fornecedores que correspondam aos seus objetivos de negócios e ofereçam alto valor aos parceiros.

À medida que as organizações enfrentam uma pressão crescente para aumentar a produtividade e responder às mudanças regulatórias, as soluções de gerenciamento de documentos com tecnologia de IA da Laserfiche permitem que os usuários transformem as operações e alcancem resultados comerciais significativos em escala.

Parceiros que inovam com as soluções da Laserfiche têm a oportunidade de aumentar seus lucros por meio do Programa de Parceiros Laserfiche, que os equipa com as ferramentas e os recursos necessários para gerar sucesso para os clientes. O ecossistema de parceiros da Laserfiche impulsiona um crescimento sustentável, entrega soluções diferenciadas e maximiza oportunidades tanto para os parceiros quanto para seus clientes. A Laserfiche oferece recursos abrangentes de treinamento em IA e implantação em nuvem, que capacitam os parceiros a identificar oportunidades, fechar negócios e entregar soluções eficazes com confiança.

“Estamos comprometidos em capacitar nossos parceiros com recursos abrangentes de educação e marketing que lhes permitam fechar negócios lucrativos e oferecer soluções transformadoras”, disse Josep Domingot, vice-presidente de Vendas da Laserfiche. “A classificação de 5 estrelas no Guia do Programa de Parceiros da CRN certifica o trabalho que a Laserfiche realizou para criar um ecossistema de canais amplo e lucrativo.”

Para o Guia do Programa de Parceiros de 2026, a equipe de pesquisa da CRN avaliou fornecedores de tecnologia com base na força e na abrangência de suas ofertas de programas de parceria, incluindo treinamento e capacitação de parceiros, suporte pré- e pós-vendas, recursos de marketing, assistência técnica e comunicação contínua. O guia resultante fornece aos parceiros insights relevantes sobre programas desenvolvidos para apoiar o sucesso sustentável em um cenário de canais em rápido crescimento.

“Ser incluído no Guia do Programa de Parceiros da CRN de 2026 reflete como os fornecedores de tecnologia de hoje estão repensando seus programas de parceiros para acompanhar a rápida evolução do canal”, disse Jennifer Follett, vice-presidente de Conteúdo dos EUA e editora-executiva da CRN, na The Channel Company. “À medida que os provedores de soluções lidam com novas demandas dos clientes, modelos de negócios e tecnologias, este guia anual serve como um recurso essencial para identificar fornecedores que investem em programas projetados para impulsionar o crescimento de longo prazo e o sucesso compartilhado. O guia oferece insights relevantes sobre o que diferencia cada programa de parceiros, ajudando os provedores de soluções a tomar decisões de parceria estratégicas e com confiança.”

Consulte o Guia do Programa de Parceiros de 2026 em www.CRN.com/PPG. Para saber mais sobre o Programa de Parceiros da Laserfiche, visite o site da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder que ajuda organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções impulsionadas por IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e recursos habilitados por IA, a plataforma de gerenciamento de documentos Laserfiche® acelera a forma como os negócios são realizados. Confiada por organizações de todos os portes — de startups a empresas da Fortune 500 —, a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche atua globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

Sobre a The Channel Company:

A The Channel Company (TCC) é referência global no crescimento de canais para grandes marcas de tecnologia. Com uma abordagem estratégica, a empresa acelera o sucesso de parceiros e fornecedores, promovendo inovação e alcance ampliado por meio de marcas de mídia de destaque, eventos exclusivos, consultoria especializada e dados valiosos sobre tendências de mercado. A TCC integra o portfólio de investimentos da EagleTree Capital, empresa de capital privado sediada em Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

