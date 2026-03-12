A MidOcean Energy, da EIG, adquire participação adicional na Gorgon LNG da JERA; As partes envolvidas exploram aliança estratégica

A MidOcean Energy (“MidOcean”), uma empresa de gás natural liquefeito (LNG) formada e administrada pela EIG, anunciou hoje que firmou acordos definitivos com a JERA Co., Inc. (“JERA”) para adquirir a JERA Gorgon Pty Ltd, que detém a participação de 0,417% da JERA no projeto Gorgon LNG. A MidOcean já participa do projeto Gorgon LNG, e esta transação aumenta sua participação no Gorgon para 1,417%. O escopo da transação também inclui a participação de 0,735% da JERA no projeto Ichthys LNG. Sujeito ao cumprimento das condições precedentes relevantes, as participações em Gorgon e Ichthys serão vendidas para a MidOcean, e a participação em Ichthys será então transferida, sujeita ao cumprimento de outras condições, para um participante existente da joint venture no projeto de LNG de Ichthys.

A aquisição aumenta a exposição acionária da MidOcean a um projeto de LNG integrado, de grande escala e longa vida útil, operado pela Chevron, fortalecendo ainda mais seu portfólio de ativos produtores de alta qualidade.

Paralelamente, a MidOcean e a JERA planejam futuras colaborações, explorando futuras transações e oportunidades em LNG e transações energéticas adjacentes globalmente, com o objetivo de criar uma aliança estratégica. Isso reflete um objetivo compartilhado de buscar um crescimento disciplinado e desbloquear fontes adicionais de valor em toda a cadeia de valor do LNG.

O projeto Gorgon LNG é abastecido pelos campos de gás Gorgon e Jansz-Io na Bacia de Carnarvon, na costa da Austrália Ocidental, e compreende três trens de LNG com capacidade nominal total de aproximadamente 15,6 milhões de toneladas por ano. O projeto inclui o fornecimento de gás natural para o mercado interno e a produção de condensado, com o suporte de uma extensa infraestrutura offshore e onshore na Ilha Barrow.

R. Blair Thomas, presidente do Conselho da MidOcean e CEO da EIG, afirmou:

“Esta transação impulsiona a estratégia da MidOcean de construir uma empresa de LNG globalmente diversificada e de grande escala, ancorada em ativos e contrapartes de alta qualidade. Aumentar nossa participação em Gorgon fortalece a qualidade e a solidez de nosso portfólio, ao mesmo tempo que expande nossa exposição acionária a um dos projetos de LNG de referência do setor. Olhando para o futuro, nossa colaboração com a JERA, incluindo a exploração do estabelecimento de uma aliança estratégica, nos posiciona para buscar outras oportunidades de alta qualidade de forma disciplinada e consistente.”

De la Rey Venter, CEO da MidOcean, afirmou:

“A aquisição adiciona volumes incrementais de capital próprio não contratado, aumentando nossa capacidade de otimizar nosso portfólio e capturar valor ao longo dos ciclos de commodities. Gorgon é um ativo de alta qualidade, gerador de caixa, com longa vida útil de reservas e forte desempenho operacional. O aprofundamento de nosso relacionamento com a JERA também fortalece nossa capacidade de originar e executar futuras transações no mercado global de LNG.”

Ryosuke Tsugaru, diretor executivo sênior e diretor de Combustíveis de Baixo Carbono da JERA, declarou:

“A Austrália continua sendo estrategicamente importante para a JERA como um fornecedor de LNG confiável e valorizamos as parcerias de longa data que construímos lá. Por meio de nossa otimização contínua de portfólio, estamos fortalecendo nossa capacidade de apoiar a segurança energética de longo prazo para a Austrália, o Japão e a região em geral. A JERA espera colaborar com a MidOcean Energy em toda a cadeia de valor do LNG.”

As partes pretendem concluir a transação durante o primeiro semestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

A UBS atuou como consultora financeira da MidOcean, e a White & Case como consultora jurídica.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 25,4 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2025. A EIG se especializa em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionadaàenergia em escala global. Ao longo de seus 43 anos de história, a EIG investiu mais de US$ 53,4 bilhões no setor de energia por meio de 425 projetos ou empresas em 44 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos dos EUA, Ásia e Europa. A sede da EIG fica em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e administrada pela EIG, busca construir um portfólio mundial de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custo e carbono. Isto reflete a crença da EIG no GNL como elemento essencial para um sistema energético mundial de baixo carbono, competitivo e mais seguro. A MidOcean Energy possui diversos interesses em GNL, incluindo Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. A empresa é liderada por De la Rey Venter, um veterano de 27 anos no setor que ocupou diversos cargos executivos seniores, incluindo o de Diretor Global de GNL da Shell Plc.

Para mais informações, acesse o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com ou o site da EIG em www.eigpartners.com.

