Braspub amplia presença no estado de São Paulo

A agência Braspub, especializada em comunicação corporativa, gestão de reputação e monitoramento estratégico de mídia, anunciou a abertura de um escritório em Barueri, na região de Alphaville, um dos mais relevantes polos empresariais do país.

Com sede em Ouro Preto (MG), a empresa, que já soma quinze anos de atuação e diversos clientes espalhados pelo país, inaugura sua nova unidade com o objetivo de ampliar a proximidade com grandes empresas e multinacionais instaladas no estado de São Paulo.

Barueri e Alphaville concentram sedes administrativas de empresas de diversos setores da economia, como tecnologia, energia, serviços financeiros, varejo e infraestrutura. A presença física da Braspub na região reforça o posicionamento da empresa como parceira estratégica na gestão da comunicação institucional, da reputação corporativa e do relacionamento com a imprensa.

De acordo com o CEO e fundador da Braspub, Walyson Gomes, a expansão também acompanha uma crescente demanda das organizações por inteligência em comunicação e gestão de reputação.

“A exposição das marcas nunca foi tão intensa quanto atualmente. Empresas precisam monitorar constantemente o que é publicado na imprensa e nas redes sociais, além de manter uma estratégia estruturada de relacionamento com jornalistas e stakeholders. Nossa presença em São Paulo fortalece a capacidade de atender grandes organizações que enfrentam desafios cada vez mais complexos de reputação”, afirma Walyson Gomes.

Entre os serviços oferecidos pela agência estão assessoria de imprensa, clipping e monitoramento de notícias, social listening, gestão de reputação, comunicação estratégica e suporte em situações de crise de imagem. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem atuado em nível nacional, auxiliando organizações públicas e privadas que demandam inteligência em comunicação e monitoramento de mídia para apoiar a tomada de decisão.

Sobre a Agência Braspub

Fundada em 2011 em Ouro Preto (MG), a Braspub é especializada em assessoria de imprensa, clipping, social listening, gestão de reputação e comunicação estratégica. Com atuação em todo o território nacional, a empresa oferece soluções de comunicação voltadas a organizações públicas e privadas.



O novo empreendimento em Barueri fica localizado na Rua Caldas Novas, número 50, 8º andar, sala 87, e consolida a presença da empresa em um dos principais centros corporativos do país. Mais informações pelo telefone (11) 2680-1575 ou via e-mail no atendimento@braspub.com.br.