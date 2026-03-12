Smiths Detection Comemora Venda de seu 2.000o Scanner de Raio X HI-SCAN 6040 CTiX 3D

A Smiths Detection, líder mundial em soluções de inspeção e detecção de ameaças, anunciou hoje a venda de seu 2.000o HI-SCAN 6040 CTiX, um scanner de raios X 3D líder do setor, com imagens de tomografia computadorizada 3D de alta resolução e recursos inteligentes de detecção automática orientados por IA.

O HI-SCAN 6040 CTiX está implantado em mais de 100 aeroportos na Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Américas. A experiência operacional nestas regiões demonstrou benefícios consistentes tanto para os aeroportos como para os passageiros. Menos alarmes falsos significam inspeções mais rápidas e confiáveis ??e,àmedida que os perfis de ameaça mudam, a tecnologia acompanha o ritmo, reforçando a resiliência da segurança ao longo do tempo. Enquanto isto, em locais elegíveis, os passageiros não precisam mais retirar laptops ou líquidos de suas bagagens, uma pequena mudança que tem um impacto real na redução do congestionamento nos pontos de verificação de segurança.

Matt Clark, Vice-Presidente Comercial da Smiths Detection, disse: "A venda de nosso 2.000o HI-SCAN 6040 CTiX é um poderoso endosso da confiança que aeroportos ao redor do mundo depositam na Smiths Detection. Nossa tecnologia ajuda os aeroportos a melhorar o fluxo de passageiros, elevar os resultados de segurança e permaneceràfrente das ameaças em constante evolução mediante soluções de inspeção inteligentes e habilitadas por IA. Este importante marco destaca a tradição de engenharia da Smiths Detection, o investimento contínuo em inovação e nosso compromisso em criar uma melhor experiência para os passageiros.”

Com milhares de sistemas instalados em todo o mundo, o HI-SCAN 6040 CTiX se tornou a referência mundial para inspeção de segurança na aviação. Seu desempenho comprovado, confiabilidade e capacidade de atualização o converteram no scanner preferido por aeroportos que buscam elevar a segurança, ao oferecer ao mesmo tempo a melhor experiência possível aos passageiros. Respaldado por um programa de treinamento e suporte pós-venda líder do setor, o HI-SCAN 6040 CTiX foi criado para satisfazer as demandas dos aeroportos atuais e se adaptar às do futuro.

A Smiths Detection irá apresentar o HI-SCAN 6040 CTiX na próxima Passenger Terminal Expo. Os visitantes poderão assistir a uma demonstração ao vivo do sistema em operação e descobrir como sua tecnologia de inspeção 3D transforma o desempenho dos pontos de controle e melhora os resultados de segurança a nível mundial.

Sobre a Smiths Detection

A Smiths Detection é uma autoridade internacional em tecnologias de inspeção e detecção de ameaças, oferecendo soluções para aviação, portos e fronteiras, segurança urbana e defesa. Com décadas de experiência e um foco incansável em inovação, a Smiths Detection ajuda a proteger pessoas e infraestruturas, enquanto permite a movimentação segura e eficiente de passageiros ao redor do mundo.

Sobre o HI-SCAN 6040 CTiX

O HI-SCAN 6040 CTiX é uma plataforma de tomografia computadorizada (TC) para pontos de controle, com base em padrões e mais de 2.000 instalações em todo o mundo. Ele combina imagens 3D avançadas e detecção automática de explosivos para fornecer suporteàinspeção em conformidade com as normas eàtomada de decisões rápidas por parte dos operadores, ao se integrar a um ecossistema completo de TC, vias e software para pontos de controle. A capacidade de atualização e a inteligência artificial adaptativa agregam valor a longo prazo,àmedida que as necessidades operacionais e as regulamentações evoluem. Quaisquer alterações nos equipamentos utilizados, incluindo líquidos, estão sujeitas às exigências de autoridades locais.

