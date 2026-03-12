Projetos em CSCs entregaram resultados reais em 2025

Um estudo conduzido pelo Instituto de Engenharia e Gestão (IEG) analisou os resultados de 42 projetos desenvolvidos no final da última edição do High Potential Program - Shared Services, programa de formação para lideranças de CSCS, em 2025. Os projetos foram produzidos por profissionais de Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) que cursaram o programa.

Na última edição do programa, os participantes foram direcionados a desenvolver projetos aplicados a desafios reais de suas organizações, indo além de uma abordagem exclusivamente teórica. Ao final do ciclo, foram estruturados 42 projetos, com foco na solução de demandas identificadas nas operações e em iniciativas relacionadas à evolução dos Serviços Compartilhados.

Os insights extraídos dos projetos foram reunidos em um relatório técnico exclusivo elaborado pelo instituto, que consolida as principais tendências observadas nessas iniciativas analisadas e apresenta exemplos de aplicações práticas realizadas nas organizações participantes.

A análise consolidou os principais aprendizados extraídos dos projetos e identificou tendências relacionadas à evolução dos CSCs no país. Os resultados indicaram que as empresas vêm direcionando esforços para iniciativas voltadas à transformação digital, melhoria da eficiência operacional e fortalecimento da governança dos modelos de serviços compartilhados, conforme poderá ser observado no relatório.

“Entre as principais prioridades identificadas nos projetos analisados estão iniciativas relacionadas à transformação digital e automação de processos, excelência operacional, evolução do modelo de governança dos CSCs e desenvolvimento de práticas voltadas à gestão de pessoas e experiência do cliente interno”, destaca Taís Nascimento, sócia do IEG e responsável pelo High Potential Program - Shared Services.

De acordo com o levantamento, diversas iniciativas implementadas pelos participantes apresentaram impactos práticos nas operações das empresas. “Entre os exemplos observados estão projetos de automação de conciliações contábeis, redução do tempo de ciclo em processos fiscais e financeiros e iniciativas voltadas ao fortalecimento do ambiente organizacional e ao desenvolvimento de lideranças”, reforça Nascimento.

A análise indica que o avanço dos CSCs no Brasil está associado à integração entre desenvolvimento de lideranças, melhoria de processos e adoção de tecnologias. Esse movimento tem contribuído para posicionar os serviços compartilhados como estruturas cada vez mais estratégicas dentro das empresas.

O High Potential Program - Shared Services fortalece a nova geração de líderes de CSC ao preparar profissionais para transformar Centros de Serviços Compartilhados em áreas estratégicas, orientadas por dados, tecnologia e eficiência operacional.

