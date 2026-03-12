Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Projetos em CSCs entregaram resultados reais em 2025

A última edição do High Potential Program – Shared Services consolidou 42 projetos aplicados em Centros de Serviços Compartilhados, com foco em automação, excelência de processos, governança e gestão de pessoas para resolver desafios reais das organizações e gerou resultados concretos em eficiência, produtividade e evolução estratégica.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/03/2026 09:44

compartilhe

SIGA
x
Projetos em CSCs entregaram resultados reais em 2025
Projetos em CSCs entregaram resultados reais em 2025 crédito: DINO

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um estudo conduzido pelo Instituto de Engenharia e Gestão (IEG) analisou os resultados de 42 projetos desenvolvidos no final da última edição do High Potential Program - Shared Services, programa de formação para lideranças de CSCS, em 2025. Os projetos foram produzidos por profissionais de Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) que cursaram o programa.

Na última edição do programa, os participantes foram direcionados a desenvolver projetos aplicados a desafios reais de suas organizações, indo além de uma abordagem exclusivamente teórica. Ao final do ciclo, foram estruturados 42 projetos, com foco na solução de demandas identificadas nas operações e em iniciativas relacionadas à evolução dos Serviços Compartilhados.

Os insights extraídos dos projetos foram reunidos em um relatório técnico exclusivo elaborado pelo instituto, que consolida as principais tendências observadas nessas iniciativas analisadas e apresenta exemplos de aplicações práticas realizadas nas organizações participantes.

A análise consolidou os principais aprendizados extraídos dos projetos e identificou tendências relacionadas à evolução dos CSCs no país. Os resultados indicaram que as empresas vêm direcionando esforços para iniciativas voltadas à transformação digital, melhoria da eficiência operacional e fortalecimento da governança dos modelos de serviços compartilhados, conforme poderá ser observado no relatório.

“Entre as principais prioridades identificadas nos projetos analisados estão iniciativas relacionadas à transformação digital e automação de processos, excelência operacional, evolução do modelo de governança dos CSCs e desenvolvimento de práticas voltadas à gestão de pessoas e experiência do cliente interno”, destaca Taís Nascimento, sócia do IEG e responsável pelo High Potential Program - Shared Services.

De acordo com o levantamento, diversas iniciativas implementadas pelos participantes apresentaram impactos práticos nas operações das empresas. “Entre os exemplos observados estão projetos de automação de conciliações contábeis, redução do tempo de ciclo em processos fiscais e financeiros e iniciativas voltadas ao fortalecimento do ambiente organizacional e ao desenvolvimento de lideranças”, reforça Nascimento.

A análise indica que o avanço dos CSCs no Brasil está associado à integração entre desenvolvimento de lideranças, melhoria de processos e adoção de tecnologias. Esse movimento tem contribuído para posicionar os serviços compartilhados como estruturas cada vez mais estratégicas dentro das empresas.

O High Potential Program - Shared Services fortalece a nova geração de líderes de CSC ao preparar profissionais para transformar Centros de Serviços Compartilhados em áreas estratégicas, orientadas por dados, tecnologia e eficiência operacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Website: https://ieg.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay