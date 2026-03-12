Energia solar pode solucionar quedas de energia

Produtores rurais do Paraná têm enfrentado recorrentes quedas no sistema de energia elétrica. Na última terça (3), 20 mil aves de uma propriedade, localizada em São Miguel do Iguaçu, oeste do estado, teriam morrido por falta da ventilação adequada, devido a pane no sistema elétrico.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Ágide Eduardo Meneguete, o cenário é delicado. O presidente destacou ainda que as quedas de energia elétrica deixaram de ser eventos esporádicos.

“A energia elétrica é um insumo básico para a produção moderna. O que antes eram problemas pontuais, hoje são recorrentes e trazem prejuízos gigantescos não apenas para o produtor, mas para toda a sociedade paranaense”, afirmou Meneguete. O líder setorial ainda aponta a morte de animais, a queima de equipamentos sensíveis e a perda total de colheitas como fatores preocupantes.

Segundo a proprietária da granja, Sandra Bogo, mesmo com o acionamento de geradores, não foi suficiente para aliviar o calor dentro do ambiente. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 150 mil. Sandra disse ainda que com a oscilação, a rede elétrica passou a operar em 'meia fase' o que comprometeu os componentes de proteção do sistema. As aves, com 26 dias de vida, não resistiram.

Meneguete ainda aponta que além da avicultura, a fumicultura também teve prejuízo: “Um pequeno produtor teve prejuízo de cerca de R$ 250 mil, porque, a energia caiu no momento da secagem do fumo e não retornou a tempo”, disse.



A CEO de Estratégias da EcoPower Eficiência Energética, Náchila Santos, pontuou que o investimento em energia solar é a solução mais viável para evitar esse tipo de eventualidade. Ademais, para Náchila, com a opção do Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS — sigla em inglês para Battery Energy Storage System), a possibilidade de quedas de energia elétrica é reduzida e as perdas mitigadas.



“O sistema de energia fotovoltaico, além da economia que proporciona aos produtores rurais, principalmente, quando unido ao BESS, viabiliza tranquilidade. Nossos franqueados diversas vezes escutam dos clientes produtores rurais sobre suas preocupações. As queixas estão relacionadas principalmente à instabilidade no sistema de distribuição de energia elétrica mantido pelas concessionárias e, principalmente, sobre a demora para solucionar o mais rápido possível os problemas”, apontou Náchila.

A Secretaria de Comunicação do Estado do Paraná (SECOM/PR) noticiou o investimento de R$ 5,8 bilhões nos últimos quatro anos em energia renovável. Desse valor, cerca de R$ 1,6 bilhão em 10 mil projetos foram investimentos diretos do próprio Estado. Mas Náchila frisa para a realidade de nem todos ainda investirem em energia solar.

“As constantes quedas de energia e prejuízos apontados pelas reportagens, nos ajudam a deduzir que, nem todos os produtores rurais investem em energia solar. E a EcoPower tem cases de que, com a economia que os produtores, empresários e etc. obtêm com a energia solar, eles quitam o investimento de seus financiamentos, e tem a tranquilidade de reduzir, inflexivelmente, o risco de prejuízos”, concluiu Náchila.