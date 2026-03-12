Uso correto do CRM aumenta receita e reduz ciclo de vendas

Em um cenário de compras B2B cada vez mais complexo, a adoção de CRM vem se consolidando como um diferencial para empresas que buscam ganhar previsibilidade comercial, aumentar a taxa de conversão e reduzir o tempo necessário para fechar negócios.

De acordo com a Grand View Research, 80% das organizações usam sistemas de CRM para relatórios de vendas e automação de processos, consolidando a tecnologia como parte essencial da infraestrutura comercial.

Mas, mais do que só a adoção da ferramenta, os resultados são expressivos. Segundo a Insightly + Ascend2, times muito satisfeitos com o CRM foram 4x mais propensos a relatar crescimento significativo de receita e 5x mais propensos a dizer que o CRM teve impacto muito positivo na eficiência de vendas.

Além disso, equipes com visibilidade completa da jornada do cliente foram mais de 3x mais propensas a reportar aumento relevante de receita no último ano (47% vs. 15%) e menos propensas a apontar tarefas manuais/ineficiência como barreira à eficiência comercial (21% vs. 35%).

E a satisfação com a ferramenta vem da qualidade dos dados, que influencia diretamente o resultado comercial. No relatório The State of CRM Data Management in 2025, a Validity ouviu 602 usuários e stakeholders de CRM e mostrou que 37% relataram perda de receita como consequência direta de dados ruins, enquanto 76% disseram que menos da metade das informações do CRM de suas empresas é precisa e completa.

Isso reforça que o ganho não está apenas em adotar a tecnologia, mas também em transformar o CRM em uma base confiável para decisões, forecast e execução comercial.

“O CRM precisa deixar de ser apenas uma ferramenta de registro e passar a funcionar como uma estrutura de alinhamento, ajudando vendedores a acompanhar critérios de decisão, próximos passos, aprovações e interlocutores envolvidos em cada oportunidade”, destaca Matheus Pagani.

Dados recentes da Forrester mostram o tamanho desse desafio. Segundo a consultoria, a decisão típica de compra B2B já envolve 13 stakeholders internos e nove influenciadores externos, número que cresce em aquisições mais complexas ou estratégicas. Na prática, isso torna o CRM uma peça importante para organizar informações, mapear decisores e reduzir ruídos ao longo da jornada comercial.

"Para empresas que operam com ciclos longos, múltiplos decisores e vendas consultivas, a mensagem é clara: CRM não é mais apenas um sistema para armazenar contatos. Quando bem implementado, ele se torna uma infraestrutura comercial para conectar dados, reduzir atritos, aumentar a relevância da abordagem e acelerar o caminho entre a oportunidade aberta e o contrato assinado", afirma Matheus Pagani.

“Grandes contratos não são mais conduzidos com base em planilhas e na memória do vendedor. Hoje falamos de negociações com múltiplos stakeholders, ciclos que podem ultrapassar meses e diversas rodadas de validação técnica, jurídica e financeira. Sem governança, visibilidade e dados confiáveis, a percepção de risco pelo cliente aumenta significativamente”, complementa Pagani.

Mas o papel do time comercial segue essencial, porém, em vez de contatos genéricos, o comprador espera interações úteis, contextualizadas e no momento certo. Algo que depende diretamente de informação organizada e histórico confiável no CRM.

"Isso acontece porque vender hoje exige muito mais do que acompanhar oportunidades: exige coordenação entre áreas, histórico centralizado, contexto sobre o cliente e capacidade de avançar com consistência até a formalização do contrato", avalia o CEO e cofundador da Ploomes, Matheus Pagani.

Na prática, os efeitos aparecem em operações reais. Em um case da Ploomes, a Truckvan reportou 60% de aumento na geração de negócios, 45% a 50% mais propostas enviadas e redução do tempo de fechamento de até 90 dias para uma média de 25 a 30 dias, após centralizar dados e padronizar propostas comerciais com apoio do CRM.

“Quando falamos de contratos que impactam diretamente o resultado do trimestre, perder uma única oportunidade pode comprometer toda a meta. O CRM passa a ser infraestrutura estratégica de fechamento, não apenas um sistema de apoio à operação”, destaca o CEO da Ploomes.

