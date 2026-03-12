A fibra COOLMAX CloakFX™ faz sua estreia mundial oficial na Performance Days Munich

A LYCRA Company lançará oficialmente a fibra COOLMAX CloakFX™ globalmente na Performance Days Munich, a principal feira de tecidos funcionais da Europa, nos dias 18 e 19 de março. Essa inovação foi projetada para ajudar as roupas a parecerem mais secas, minimizando as marcas de suor visíveis, ao mesmo tempo que oferece gerenciamento de umidade e conforto refrescante.

COOLMAX CloakFX™ fiber, the latest innovation from The LYCRA Company, helps garments appear drier by minimizing visible sweat marks and delivering moisture-wicking, cooling performance. Photo credit: The LYCRA Company

A fibra COOLMAX CloakFX™ é destinada a marcas, fábricas e fabricantes de roupas que criam roupas esportivas, de trabalho e para o dia a dia com foco em desempenho. A tecnologia difunde a luz ao nível da fibra usando "mascaramento" óptico que reduz a aparência visual da umidade, ajudando a tornar as marcas de suor menos perceptíveis. Como a tecnologia está integradaàfibra durável, seus benefícios permanecem uso após uso e lavagem após lavagem.

"O suor visível nas roupas é o principal problema para consumidores de todos os perfis demográficos, muitas vezes forçando-os a escolher entre desempenho, conforto e aparência", disse Tara Maurer-Mackay, diretora de categoria de produtos especiais de marca da LYCRA Company. "Os consumidores querem um tecido que ofereça tudo isso, e a fibra COOLMAX CloakFX™ ajuda as roupas a parecerem mais secas, mantendo-as frescas e secas."

Além do desempenho de mascaramento do suor, a fibra COOLMAX CloakFX™ pode fornecer maior proteção UPF do que as fibras de poliéster convencionais devidoàsua estrutura e composição exclusivas. Noventa e três por cento do poliéster nesta fibra com certificação GRS é reciclado, ajudando a atingir metas de sustentabilidade sem exigir alterações nos processos de fabricação.

Após extensa validação por meio dos processos de inovação e testes da empresa, o desenvolvimento da fibra COOLMAX CloakFX™ continua em aplicações de malha, tecido plano e sem costura. A linha de inovação também está se expandindo para outras ocasiões de uso e mercados selecionados fora do setor de vestuário, ressaltando seu amplo potencial.

A LYCRA Company também apresentará tecidos e peças de vestuário em elastano confeccionados com a fibra renovável LYCRA® EcoMade na feira têxtil. Feita com 70% de recursos de origem vegetal, essa solução de origem biológica reduz a pegada de carbono do vestuário, oferecendo o mesmo desempenho confiável da fibra® tradicional.

Para ver amostras de tecidos comerciais desenvolvidos por importantes fábricas têxteis com a fibra COOLMAX CloakFX™, visite o estandeC09-C10 da LYCRA Company na Performance Days Munich.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA®, T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atenderànecessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

Izaskun Hernanz

Izaskun.Hernanz@lycra.com