Andersen Consulting fortalece plataforma com a empresa colaboradora Ambit Iberia

A Andersen Consulting expande suas capacidades de tecnologia e transformação de negócios por meio de um acordo de colaboração com a Ambit Iberia, uma empresa de consultoria especializada em soluções digitais e regulatórias para o setor de ciências da vida.

Fundada em 2003 e sediada na Espanha, a Ambit Iberia fornece soluções integradas de consultoria, tecnologia e talentos para empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos. A empresa apoia os clientes no cumprimento das normas de qualidade, conformidade e regulamentação em constante evolução, por meio de serviços que abrangem assuntos regulatórios, integridade de dados, validação de sistemas de TI e transformação digital. Com mais de 20 anos de experiência no setor, a Ambit Iberia também oferece serviços de capital humano e recrutamento de executivos que conectam organizações com profissionais especializados e talentos sêniores, aumentando a eficiência e impulsionando o crescimento sustentável em um ambiente altamente regulamentado.

“Nosso foco sempre foi oferecer serviços especializados de consultoria e tecnologia que ajudem empresas farmacêuticas, de dispositivos médicos e de biotecnologia a atender aos mais altos padrões de qualidade e conformidade”, disse Brismark Antoniony Díaz, diretor-administrativo da Ambit Iberia. “Colaborar com a Andersen Consulting representa um passo decisivo nessa jornada, permitindo ampliar nossas capacidades globalmente e oferecer o mesmo nível de excelência, conformidade e expertise técnica a clientes em todas as partes do mundo.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A Ambit Iberia personifica a inovação e a precisão exigidas no atual cenário das ciências da vida. A expertise da empresa e seu compromisso com a excelência regulatória aprimoram sua capacidade de fornecer serviços de consultoria multidisciplinares que conectam estratégia, tecnologia e capital humano. Essas capacidades complementam a plataforma global da nossa organização e ampliam o valor que entregamos aos clientes pelo mundo afora.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras globalmente.

