SLB divulga atualização sobre operações no Oriente Médio e perspectivas para o primeiro trimestre

A SLB (NYSE: SLB) continua monitorando de perto o desenrolar da situação no Oriente Médio e adaptando suas operações.

A segurança e o bem-estar dos funcionários da SLB são a prioridade máxima, e a empresa acionou equipes de resposta a crises locais e regionais que se reúnem diariamente. Viagens e trânsitos pela região foram suspensos, e a empresa iniciou a desmobilização de operações em alguns países em resposta às ações de seus clientes para proteger o pessoal e as instalações. Estas medidas terão continuidade enquanto forem necessárias até que a situação na região se estabilize. A SLB trabalha em estreita cooperação com as autoridades locais e seus clientes para monitorar a situação e irá iniciar uma retomada gradual das atividades normais assim que as condições permitirem.

A receita da SLB para o primeiro trimestre será menor do que o esperado, e a empresa prevê incorrer em custos adicionais, resultando em um impacto de cerca de 6 a 9 centavos de dólar por ação diluída no primeiro trimestre. Devidoànatureza dinâmica do cenário, estes fatores podem mudar, e continuaremos monitorando de perto a evolução e seus impactos.

Apesar destas interrupções a curto prazo, a SLB mantém a confiança na resiliência fundamental de seus negócios internacionais, incluindo no Oriente Médio. A empresa lidou com inúmeras crises geopolíticas ao longo de seus 100 anos de história e possui ampla experiência em superar estes desafios, mantendo o foco no atendimentoàsua base mundial de clientes.

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Este Formulário 8-K e o comunicadoàimprensa fornecido como Anexo 99, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" conforme a legislação federal de valores mobiliários, que inclui quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectiva", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "ambição", "meta", "alvo", "programado", "pensar", "dever", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões ou expectativas referentes a, ou dependentes de, nossas perspectivas de negócios; condições econômicas e geopolíticas mundiais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre; e resultados operacionais futuros. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas mundiais; alterações nos gastos com exploração e produção por parte de nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados operacionais e a situação financeira de nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de alcançar nossas metas financeiras e de desempenho, bem como outras previsões e expectativas; a incapacidade de alcançar nossas metas de emissões de zero emissão líquida de carbono ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em importantes regiões do mundo; o risco cambial; a inflação; mudanças na política monetária dos governos; tarifas; a pressão sobre os preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis ??de pandemias; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios em nossa cadeia de suprimentos; declínios na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou novas energias, bem como nossas estratégias de redução de custos; Alterações nas regulamentações governamentais e nos requisitos regulatórios, incluindo aqueles referentesàexploração de petróleo e gás em alto-mar, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de enfrentar os novos desafios na exploração; a competitividade de fontes de energia alternativas ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste Formulário 8-K e na indicação anexa, bem como em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, apresentados ou fornecidosàSEC.

Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de qualquer desenvolvimento deste tipo se alterem), ou caso nossas suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados ou desfechos reais poderão divergir substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações contidas neste Formulário 8-K e no comunicadoàimprensa anexo são válidas a partir da data deste documento, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

