Haleon reafirma seu compromisso com a China à medida que os consumidores visam uma melhor saúde no dia a dia

A Haleon, empresa de bens de consumo com foco exclusivo em uma melhor saúde diária, está investindo £ 65 milhões em uma nova e moderna planta de produtos para saúde bucal em Xangai. A instalação dará suporteàexpansão de seu portfólio de cuidados bucais, que inclui as marcas internacionais Sensodyne e Parodontax, para as cidades de segundo e terceiro escalão da China, que estão em rápido crescimento, onde o aumento da renda, a crescente conscientização sobre saúde diária e a preferência por produtos de marcas confiáveis vêm ??remodelando o comportamento do consumidor.

Como parte desta mudança, mais consumidores incorporam cuidados preventivos de saúde bucal em suas rotinas diárias de autocuidado, e a demanda por soluções de alto nível, com comprovação científica, cresce com rapidez. Este investimento reforça a presença da Haleon na indústria local e posiciona a empresa para captar o crescimento a longo prazo em um de seus mercados mais dinâmicos.

O mercado de saúde gengival na China é o maior do mundo, avaliado em cerca de £ 860 milhões. Com mais de 70% dos adultos na China apresentando algum tipo de problema gengival e uma elevada conscientização sobre sintomas como sangramento, vermelhidão e sensibilidade, representa oportunidades de mercado significativas para produtos de saúde gengival clinicamente comprovados.

parodontax, a marca de saúde bucal de crescimento mais rápido da Haleon, é o primeiro creme dental na China clinicamente comprovado para combater a causa raiz do sangramento gengival, ao eliminar a placa bacteriana resistente, uma das principais causas de doenças gengivais. Contudo, seu perfil sensorial diferenciado, impulsionado por seu principal ingrediente ativo, o bicarbonato de sódio, difere de muitos cremes dentais locais, que tendem a ter gostos mais doces ou florais.

Para garantir que o produto agrade aos consumidores chineses, a equipe mundial de P&D da Haleon trabalhou em estreita cooperação com cientistas sensoriais locais para adaptar o gosto, equilibrando a eficácia da fórmula internacional com notas mais doces e aromáticas e uma experiência de escovação mais espumosa, mantendo seu desempenho clínico. A embalagem de alta qualidade enfatiza ainda mais seus benefícios terapêuticos, clinicamente comprovados, em uma seção de higiene bucal cada vez mais sofisticada.

A Haleon também adota uma estratégia de varejo multicanal para ampliar o acesso ao parodontax em toda a China. Além de sua crescente presença em plataformas de comércio eletrônico como o Douyin, a empresa pretende estender a distribuição do parodontax a 30 cidades até o fim de 2027, levando a marca a mais de 250 milhões de pessoas. Estas cidades abrigam uma classe média em ascensão, com renda disponível crescente e apetite por marcas internacionais confiáveis. Grandes redes de atacado vêm se expandindo rapidamente, enquanto a Haleon também mantém uma grande presença em farmácias, tanto físicas como online, apoiada por uma rede de profissionais da odontologia que recomendam seus produtos regularmente.

Brian McNamara, Diretor Executivo da Haleon, disse: "A China é uma prioridade estratégica para a Haleon. Com base em nossas capacidades consolidadas de P&D e em nossa forte equipe local, este investimento reflete nosso compromisso a longo prazo em trazer o melhor de nossa ciência e inovação mundiais para melhorar a saúde e o bem-estar dos consumidores chineses.

"Ao combinar nossa experiência em pesquisa de classe mundial com profundo conhecimento local e capacidades de fabricação e P&D em campo, fornecemos produtos de alta qualidade, com comprovação científica, que melhoram a saúde diária na China."

A nova unidade de saúde bucal estará localizada na Nova Área de Lingang, em Xangai, um polo industrial em rápido crescimento. Ao internalizar a capacidade de produção para a China, a Haleon visa responder com mais rapidez às preferências em constante evolução dos consumidores e acelerar a inovação em uma categoria em rápida expansão, ao respaldar sua ambição de alcançar mais um bilhão de consumidores até 2030, além de gerar £ 800 milhões em economia bruta de produtividade nos próximos cinco anos mediante uma cadeia de fornecimento mais ágil e eficiente.

Em junho de 2025, a Haleon também concluiu a aquisição total de sua joint venture TSKF com um investimento de cerca de £ 700 milhões, assumindo o controle direto de seus negócios de medicamentos isentos de prescrição na China. Juntos, estes investimentos aumentam a confiança a longo prazo da Haleon no crescimento do mercado de saúde do consumidor na China.

