XCELiS eleva logística da Brado com Torre de Controle

A XCELiS vem se consolidando como consultoria em Supply Chain no país. Um de seus cases recentes é o projeto estratégico de Torre de Controle com a Brado Logística. A implementação da iniciativa solucionou a baixa previsibilidade e os elevados lead times que a Brado enfrentava no setor rodoviário.

Por meio da integração de dados em tempo real e de um novo modelo de governança, as empresas buscaram alinhar a eficiência logística ao crescimento do faturamento da operadora no período.

“Estávamos em um cenário de baixa previsibilidade, com nosso On Time Delivery (OTD) estagnado em 75% e lead times que chegavam a 20 dias, muito acima da média do mercado de 12 dias. Era muito complicado reunir as informações e monitorar a localização de cada frota ou carga. Tudo era muito disperso”, revela Giuliano Gorski, gerente de Operações Rodoviárias da Brado.

Pela complexidade desse cenário, a Brado buscava um parceiro que entendesse as particularidades de uma operação multimodal. “Somos uma companhia em constante transformação. De 2023 a 2025, dobramos nosso faturamento; logo, o nosso volume cresceu consideravelmente”, esclarece.

Com a chegada da XCELiS e a implementação da Torre de Controle, a Brado alcançou o patamar histórico de 99% de OTD em 2025. Esse salto operacional também refletiu diretamente na percepção do mercado, impulsionando o Net Promoter Score (NPS) para 54 pontos. “Esse resultado é consequência da adoção de monitoramento de dados inteligentes em tempo real, com savings nos custos de frete, além de fortalecer nosso fator competitivo”, enfatiza.

Para Giuliano, o maior valor da parceria não está nas ferramentas, mas na adaptabilidade da consultoria ao ritmo acelerado da Brado. “O empenho dos consultores em conhecer de perto a nossa operação, agregando inovações e tendências do mercado, nos passou muita confiança”, conclui Giuliano.

Operação e integração tecnológica

Flávio Rodrigues, diretor-executivo da XCELiS, está à frente do projeto desde 2023, com foco no redesenho da torre e em decisões orientadas por dados. “Elaboramos um redesenho da torre, com foco em inteligência logística, decisões orientadas por dados, otimizações por meio de ações de redução de custos e um modelo de governança”, destaca.

O eixo de atuação deixou de ser apenas o monitoramento passivo de status para atuar de forma preditiva, antecipando riscos, promovendo a melhoria contínua da operação e atuando sobre as causas raiz.

Lidar com a integração ferro-rodoviária exige superar desafios estruturais. Para mitigar riscos, foi implementado um monitoramento de janelas de carregamento, controle de rotas e análises preditivas constantes.

“Sempre estudamos a operação para melhorar o processo dos clientes como um todo. Um aspecto fundamental foi a integração de dados com nosso middleware proprietário, permitindo que diferentes sistemas e ferramentas ‘conversem’, superando o desafio comum de silos tecnológicos no mercado”, completa Flávio.

Sobre a XCELiS

A XCELiS atua no segmento de consultoria em Supply Chain com foco na otimização de resultados para empresas globais. A empresa trabalha desde o desenho estratégico até a implantação e sustentação de projetos e operações inteligentes. Com histórico na implementação de Torres de Controle, a consultoria busca converter processos logísticos em indicadores de performance mensuráveis.



