Conflito no Oriente Médio sugere risco à logística global

O comércio exterior voltou a monitorar com atenção as tensões geopolíticas no Oriente Médio, que podem afetar rotas estratégicas da logística internacional. A escalada de tensões envolvendo atores regionais e potências internacionais reacende preocupações sobre segurança energética, estabilidade logística e custos operacionais nas cadeias globais de suprimentos.

Um dos primeiros reflexos costuma ocorrer no mercado de energia. O Oriente Médio concentra parcela significativa da produção mundial de petróleo e abriga algumas das rotas marítimas mais estratégicas para o abastecimento energético global. Nesse contexto, o Estreito de Hormuz assume papel central. Segundo dados da U.S. Energy Information Administration, aproximadamente 20% do petróleo consumido globalmente transita diariamente por essa passagem. Qualquer instabilidade ou ameaça à segurança da navegação na região pode provocar oscilações relevantes nos preços da commodity, com reflexos sobre custos de transporte, produção industrial e inflação em diferentes economias.

Além da dimensão energética, há impactos relevantes na logística marítima internacional. Corredores estratégicos como o Mar Vermelho, o Canal de Suez e o estreito de Bab el-Mandeb constituem importantes eixos de ligação entre Ásia, Europa e parte das Américas. De acordo com a Review of Maritime Transport da UNCTAD, cerca de 12% do comércio mundial passa pelo Canal de Suez. Considerando especificamente o transporte marítimo de contêineres, aproximadamente 30% do tráfego global utiliza essa rota.

Diante do aumento do risco na região, importantes armadores globais passaram a adotar medidas operacionais preventivas. Companhias como Maersk e Hapag-Lloyd informaram ajustes em serviços e redirecionamento de algumas viagens originalmente planejadas para atravessar o Canal de Suez.

Em determinados serviços, embarcações passaram a ser desviadas para rotas alternativas ao redor do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, como forma de reduzir riscos operacionais associados à navegação no Mar Vermelho e no estreito de Bab el-Mandeb, conforme comunicados operacionais divulgados por armadores como Maersk e Hapag-Lloyd. Além disso, comunicados operacionais indicam que algumas companhias passaram a adotar restrições operacionais temporárias em determinados serviços enquanto reavaliam as condições logísticas e de segurança na região, refletindo a postura cautelosa adotada pelo setor em cenários de instabilidade.

Outro efeito relevante refere-se ao seguro marítimo. Em regiões classificadas como áreas de risco elevado, seguradoras aplicam o chamado war risk premium, um adicional sobre o seguro da carga ou da embarcação. Relatórios do mercado de seguros marítimos compilados pela Lloyd's Market Association indicam que esses prêmios tendem a aumentar em períodos de tensão geopolítica, refletindo o maior risco operacional para a navegação comercial.

Há também a possibilidade de ampliação de sanções econômicas e restrições financeiras internacionais. Medidas envolvendo países diretamente ligados ao conflito podem afetar mecanismos de pagamento internacional, financiamentos ao comércio exterior e operações estruturadas por meio de instrumentos como cartas de crédito. Nesse contexto, empresas precisam intensificar processos de compliance e due diligence, especialmente na verificação de contrapartes e no cumprimento de regimes internacionais de sanções.

Outro ponto de atenção envolve o mercado global de fertilizantes e insumos agrícolas. Países do Oriente Médio e regiões próximas possuem papel relevante na produção e exportação de fertilizantes nitrogenados e derivados de gás natural, insumos essenciais para a agricultura mundial. Interrupções logísticas ou aumentos no custo da energia podem pressionar os preços desses produtos, gerando efeitos indiretos sobre cadeias agroindustriais e sobre o comércio internacional de commodities agrícolas, conforme análises da Food and Agriculture Organization.

Neste contexto, segundo José Carlos Raposo Barbosa, presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros (Feaduaneiros), o comércio internacional tende a reagir rapidamente a cenários de instabilidade geopolítica:

“O comércio exterior possui uma característica estrutural clara: sua alta sensibilidade a eventos geopolíticos. Em cenários de instabilidade, gestão de risco, monitoramento constante de rotas logísticas, diversificação de fornecedores e revisão contratual deixam de ser diferenciais e passam a ser elementos centrais da estratégia empresarial.”

No âmbito macroeconômico, a combinação de volatilidade no preço do petróleo, aumento dos custos logísticos e instabilidade cambial tende a pressionar margens operacionais e elevar o grau de incerteza na formação de preços no comércio internacional.

Em um sistema econômico cada vez mais interconectado, conflitos regionais podem gerar repercussões globais. Para empresas que operam no comércio internacional, capacidade de antecipação, análise de cenário e planejamento estratégico tornam-se fatores determinantes para mitigar riscos e preservar competitividade.