SeConheSer promove cultura e longevidade ativa em SP

A Associação B’nai B’rith de São Paulo prepara o lançamento do projeto SeConheSer, uma iniciativa social e cultural voltada à promoção do envelhecimento ativo e à ampliação do acesso à cultura para pessoas com mais de 60 anos na cidade de São Paulo. O projeto reúne atividades artísticas, educacionais e de reflexão com o objetivo de fortalecer o bem-estar, a socialização e o protagonismo da população idosa.

Realizado com apoio do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo, o projeto é viabilizado por meio de recursos do Fundo Estadual do Idoso, provenientes de doações incentivadas via renúncia fiscal das empresas CSN, Banco Safra, C6 Bank e Norfil S.A. A iniciativa envolve a cooperação entre setor público e iniciativa privada em ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo.

A programação contempla atividades que integram arte, cultura, reflexão e convivência. Segundo os organizadores, a proposta é ampliar espaços de aprendizado, troca de experiências e valorização da população idosa.

O projeto nasce a partir da experiência histórica da B’nai B’rith em ações sociais, culturais e de direitos humanos. Fundada internacionalmente em 1843 e presente no Brasil desde 1933, a organização atua na promoção da cidadania, do diálogo intercultural e de iniciativas voltadas à inclusão social.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Vivmais Saúde & Longevidade, startup brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções para a economia da longevidade. A empresa também será responsável pela gestão executiva e operacional da iniciativa, sob coordenação de sua CEO, Silvia Scagliarini.

Com duração prevista de 12 meses, o SeConheSer será realizado em diferentes espaços culturais e educacionais da cidade de São Paulo e tem como meta atender diretamente cerca de 2.500 idosos, além de alcançar também familiares e comunidades.

O projeto parte do entendimento de que a longevidade envolve não apenas o aumento da expectativa de vida, mas também a qualidade das experiências ao longo dos anos.

“Por isso, a proposta do projeto é criar oportunidades para que pessoas idosas possam ampliar sua participação cultural, fortalecer vínculos sociais e desenvolver novas habilidades”, afirma Silvia Scagliarini.

Entre as atividades previstas estão oficinas culturais, encontros de reflexão, experiências artísticas e momentos de convivência, voltados ao estímulo do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos participantes. A iniciativa busca valorizar as trajetórias de vida das pessoas idosas.

“Ao promover ambientes de convivência e expressão cultural, o projeto contribui para reduzir o isolamento social, estimular a autonomia e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes”, analisa a CEO.

De acordo com dados da Prefeitura da cidade de São Paulos, cerca de 17,7% da população do município é composta por pessoas com mais de 60 anos, o que reforça a necessidade de iniciativas voltadas à ampliação do acesso à cultura, à informação e a espaços de convivência para esse público.

Entre as atividades previstas está o espetáculo teatral gestual musical “FloreSer”, dirigido pela educadora teatral Leslie Marko. A peça propõe uma abordagem sobre o envelhecimento, explorando temas como memória, sonhos, medos e afetos.

Também estão previstas oficinas socioeducativas de artes plásticas intituladas “Pertencimento”, coordenadas pela artista e educadora Lucia Py. As atividades têm como objetivo incentivar a expressão artística e promover a troca de experiências entre os participantes.

A programação inclui ainda palestras e rodas de conversa do programa “Ciranda do SER”, conduzidas por especialistas convidados e com coordenação do especialista em artes plásticas Olívio Guedes. Os encontros abordarão temas relacionados à longevidade, cultura, bem-estar e desenvolvimento pessoal, com atividades presenciais e online.



Impacto social e fortalecimento comunitário

O projeto também busca abordar desafios associados ao envelhecimento, como o isolamento social e as barreiras de acesso a atividades culturais.

Ao promover atividades em diferentes regiões da cidade e estabelecer parcerias com escolas, centros culturais e instituições públicas, a iniciativa pretende ampliar o acesso gratuito à cultura e estimular a integração entre idosos, famílias e comunidades.



Início das atividades

O cronograma prevê o início das atividades culturais a partir de abril de 2026, após a conclusão da fase de planejamento e formação da equipe responsável pela implementação. As apresentações teatrais, oficinas e palestras serão realizadas ao longo do ano em diferentes espaços da cidade.