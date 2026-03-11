AI/R alcança nível Gold no programa de parceiros da Databricks

SÃO PAULO, Brasil, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia sua ascensão ao nível Gold de parceria com a Databricks, reconhecimento que posiciona a empresa entre um grupo seleto de parceiros por sua integração estratégica, alinhamento de plataforma e histórico comprovado de sucesso global com clientes.



O nível Gold é um dos mais altos no programa de parceiros da Databricks, baseado em três pilares: crescimento, sucesso do cliente e inovação. A AI/R tem demonstrado excelência em todas essas áreas, impulsionando novos casos de uso, expandindo clientes conjuntos e entregando soluções que aceleram iniciativas de engenharia de dados, ciência de dados colaborativa, machine learning e analytics.

"Esse marco reflete a visão da AI/R de liderar a transformação digital por meio da inovação em dados e inteligência artificial e fortalece nossa capacidade de entregar soluções de classe mundial que ajudam nossos clientes a desbloquear todo o potencial dos dados e acelerar o crescimento", afirma Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R.

“Nossa expertise em Lakehouse, IA e analytics nos posiciona como líderes na modernização de dados, transformando silos legados em soluções que aceleram a tomada de decisão em tempo real. Com inovações em IA, como agentes autônomos e IA generativa integrada ao Databricks Lakehouse, impulsionamos a transformação digital dos clientes, monetizando dados por meio de insights preditivos, personalização em escala e automação de processos, gerando ROI mensurável, como redução de custos”, completa Rockenbach.

Por meio de certificações técnicas, alta satisfação dos clientes e projetos inovadores, a AI/R tem se consolidado como parceira estratégica para organizações que desejam aproveitar todo o potencial da plataforma Databricks, reforçando seu compromisso de capacitar empresas com tecnologias de ponta em dados e inteligência artificial em todo o mundo.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Software Engineering e Agentic AI Business Transformation. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

