Markuz lança livro e narra: do Exército à empresa bilionária

Obra do empresário José B. Markuz reúne reflexões sobre disciplina, tomada de decisão e formação de equipes em contextos de alta exigência. O livro “Liderança se faz na linha de frente”, que está sendo lançado neste mês de março pela Editora Gente, aborda os desafios da liderança em ambientes empresariais marcados por pressão por resultados e necessidade de decisões rápidas.



A obra apresenta reflexões sobre a atuação de gestores em cenários de alta responsabilidade, discutindo temas como disciplina operacional, formação de equipes e condução de organizações em contextos de grande exigência.

Escrito pelo empresário José B. Markuz, fundador da Haganá — empresa reconhecida no setor de segurança privada no Brasil —, o livro reúne experiências acumuladas ao longo de décadas de atuação profissional. A publicação propõe uma discussão sobre o papel do líder na gestão de pessoas e processos, destacando a importância da presença ativa do gestor nas operações e da responsabilidade direta pelas decisões tomadas.

Ao longo dos capítulos, a obra apresenta três eixos centrais de reflexão: a presença do líder no cotidiano das operações, a disciplina na execução das estratégias e a responsabilidade sobre os resultados obtidos pelas equipes. Esses elementos são apresentados como componentes fundamentais para a construção de estruturas organizacionais capazes de responder a ambientes de alta pressão.

O livro também aborda aspectos relacionados à formação e desenvolvimento de equipes, discutindo como a confiança entre gestores e colaboradores pode influenciar a eficiência das organizações. A obra analisa ainda o papel da cultura organizacional na manutenção da coesão das equipes e na condução de processos decisórios em momentos críticos.

Segundo Markuz, um dos desafios enfrentados pelas organizações contemporâneas é a distância entre a gestão estratégica e as operações. “Liderança não se exerce apenas a partir do escritório. O líder precisa entender o que acontece no campo, ao lado das pessoas que executam o trabalho”, afirma o autor.

Outro ponto tratado na publicação é a formação de novos líderes dentro das empresas. A obra discute a importância de preparar sucessores e estruturar processos que permitam a continuidade da gestão e o crescimento sustentável das organizações.

Além da gestão de equipes, o livro aborda temas como delegação de responsabilidades, tomada de decisão em ambientes de pressão e construção de valores organizacionais. De acordo com o autor, a clareza de princípios pode contribuir para orientar escolhas e fortalecer a atuação das equipes em situações de maior exigência.

Com 176 páginas, “Liderança se faz na linha de frente” reúne reflexões sobre liderança aplicadas ao contexto empresarial contemporâneo, propondo uma análise sobre o papel do gestor na condução de pessoas, processos e resultados em organizações que operam sob alta demanda e responsabilidade.

