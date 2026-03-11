Taça Yakult será nos próximos fins de semana

Nos dois próximos fins de semana – 14-15 e 21-22 de março –, o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult vai receber a XVII Taça Yakult de Beisebol. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e abre os campeonatos dessas duas categorias em 2026. As duas etapas da Taça Yakult de Beisebol – Infantil e Pré-Júnior – reunirão 36 equipes e 554 atletas, com idades entre 11 e 14 anos.

Nos dias 14 e 15 de março será realizada a disputa da categoria Infantil, com 20 equipes. Os times confirmados são Nippon Blue Jays (ABC paulista); Anhanguera A, Anhanguera B, Cooper Clube A, Cooper Clube B, Gecebs, Gigante e Brasil Girls (capital paulista), além de Bastos, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Atibaia, Indaiatuba e Tozan, das regiões Oeste/Noroeste, Central e Centro-Oeste do Estado de São Paulo. O Paraná será representado pelas equipes Londrina, Maringá, Nikkei Curitiba A, Nikkei Curitiba B e Pinheiros.

“Neste ano temos duas novidades nesta categoria. Uma delas é a participação da Brazil Girls, que é uma equipe 100% de meninas que está se preparando para participar do Nanshiki 2026 no Edogawa, em Tóquio, para representar o Brasil”, relata Ricardo Iguchi, responsável pelo Departamento Técnico da CBBS. No ano passado, a equipe feminina Brazil Girls participou do Nanshiki 2025 pela primeira vez.

Outra novidade da categoria Infantil é a participação da equipe de Sorocaba depois de mais de 20 anos de ausência. De acordo com o responsável técnico, os times serão divididos por sorteio em cinco grupos de quatro equipes cada. “Os times jogarão contra todos dentro dos grupos”, explica.

Pré-Júnior

Nos dias 21 e 22 de março será a vez das equipes do Pré-Júnior, com 16 equipes. Os times de São Paulo são Nippon Blue Jays, Anhanguera, Cooper Clube, Gecebs, Gigante, Mogi das Cruzes, Atibaia, Indaiatuba e Tozan, além de Mirandópolis, Marília e Presidente Prudente. O Paraná será representado pelas equipes Londrina, Maringá, Nikkei Curitiba e Pinheiros.

“No pré-júnior, a novidade é a participação do time de Mirandópolis, que vem pela primeira vez para participar da Taça Yakult”, conta Ricardo Iguchi. As equipes também serão separadas por sorteio, com quatro grupos de quatro equipes que jogarão dentro dos grupos.

A edição 2026 da Taça Yakult de Beisebol apresenta um aumento no número de times e de atletas em relação a 2025 – nove equipes e 144 atletas a mais do que no ano passado. “Vamos utilizar os quatro campos do CT Yakult/CBBS para abrigar todos os jogos, devido à quantidade de times”, afirma o responsável pelo Departamento Técnico da CBBS.

Tanto no Infantil quanto no Pré-Júnior, os campeões de cada grupo disputarão a chave Ouro, enquanto os vice-campeões disputarão a chave Prata e os terceiros colocados disputarão a chave Bronze. Os campeões de cada grupo farão a semifinal e a final no domingo, quando também haverá a cerimônia de encerramento e entrega de medalhas e troféus.

Apoio

Tradicional apoiadora do beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows, a Yakult investe neste esporte no Brasil desde 1999, quando inaugurou o Centro de Treinamento de Beisebol em Ibiúna, com o objetivo de incentivar a prática do esporte entre crianças e jovens. A multinacional oferece suporte a algumas competições ao longo do ano – como a Taça Yakult. “A Taça Yakult estimula as crianças e os adolescentes a gostarem ainda mais de beisebol e, quem sabe, seguir carreira como profissionais do esporte”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

XVII Taça Yakult de Beisebol Infantil

Datas e horários – 14 e 15 de março – a partir das 8h

XVII Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior

Datas e horários – 21 e 22 de março – a partir das 8h

Centro de Treinamento/Academia de Beisebol da Yakult

Local – Rodovia Bunjiro Nakao, km 58,5 – Ibiúna – São Paulo.

Entrada franca

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.