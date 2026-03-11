Nova solução usa DNA para reduzir perdas na indústria

A bioMérieux anuncia o lançamento do SMARTBIOME, uma solução desenvolvida para apoiar fabricantes de alimentos na compreensão, controle e prevenção da deterioração microbiológica. Combinando sequenciamento de DNA de alta precisão, bioinformática avançada e a expertise microbiológica da bioMérieux, o SMARTBIOME oferece insights que visam a proteger a qualidade dos produtos, reduzir desperdícios e fortalecer a segurança do consumidor.

Anualmente, a deterioração microbiológica contribui significativamente para o desperdício e a perda de qualidade na indústria global de alimentos. Estimativas científicas indicam que entre 15% e 20% dos alimentos são desperdiçados após a produção, parte disso causada por deterioração microbiológica relacionada a microrganismos como Pseudomonas, formadores de esporos aeróbios e anaeróbios, além de fungos — presentes tanto em alimentos frescos quanto processados.

A solução tem o objetivo de ajudar os fabricantes a evitar perdas econômicas, riscos à reputação e impactos operacionais, uma vez que identificar os microrganismos responsáveis, entender sua origem e prevenir recorrências são tarefas complexas e demoradas.

O SMARTBIOME foi desenvolvido para enfrentar esses desafios por meio de uma plataforma para investigação aprofundada de deterioração. A solução combina sequenciamento de DNA, bioinformática, uma base de conhecimento sobre deterioração e a consultoria da bioMérieux. Em conjunto, essas capacidades transformam dados microbiológicos complexos em informações claras e acionáveis.

A solução permite identificar com precisão microrganismos envolvidos na deterioração em todas as etapas da produção, rastrear problemas até sua causa raiz com base em dados e fortalecer controles de processo. O monitoramento de tendências microbiológicas ao longo do tempo permite aos fabricantes antecipar riscos e ajustar processos, evitando eventos de deterioração antes que se tornem críticos.

“Com o SMARTBIOME, oferecemos aos fabricantes de alimentos a capacidade de compreender e controlar a deterioração como nunca antes”, afirma Alejo Migones, vice-presidente sênior de Food Safety & Quality. “Ao combinar nossa expertise em microbiologia com ciência de dados avançada, seguimos ampliando nossa abordagem de Diagnóstico Aumentado, apoiando nossos clientes na operação de ambientes mais saudáveis e sustentáveis”, acrescenta.

A solução foi desenvolvida em estreita colaboração com as equipes da Neoprospecta, empresa brasileira de genômica e ciência de dados adquirida pela bioMérieux em janeiro de 2025. As equipes trabalham juntas para estabelecer uma referência internacional em tecnologias e soluções para análise, identificação e controle de microrganismos.

“Com o avanço de soluções baseadas em sequenciamento e microbiologia orientada por dados, vamos além de resultados isolados para entregar insights realmente significativos e acionáveis. Isso nos permite apoiar de forma ainda mais eficaz os fabricantes de alimentos, ajudando a melhorar processos e consolidando a bioMérieux como parceira estratégica de longo prazo na gestão de riscos microbiológicos e programas de qualidade. No fim, esses avanços também contribuem para oferecer produtos mais seguros aos consumidores”, complementa Yasha Mitrotti, vice-presidente executiva de Industrial Applications da bioMérieux.

O SMARTBIOME já está disponível para fabricantes de alimentos em diversas regiões, incluindo América do Norte, América Latina e Europa.