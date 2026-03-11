São Paulo recebe atletas do topo do beach tennis mundial

Uma competição internacional de beach tennis, realizada em março no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reunirá alguns dos principais atletas do ranking mundial da modalidade. A disputa está marcada para os dias 14 e 15 de março e contará com jogadores que figuram entre os primeiros colocados do circuito profissional.

A arena do evento será montada próxima à roda-gigante localizada no bolsão do estacionamento A do parque, um dos espaços públicos mais frequentados da capital paulista. A proposta é reunir atletas profissionais e amadores em um mesmo ambiente competitivo. A participação do público é gratuita, respeitando os limites de capacidade da arena.

Entre os destaques confirmados está o italiano Mattia Spoto, atual líder do ranking mundial de beach tennis, que competirá ao lado do brasileiro Gigio Cariani, atleta que ocupa posição entre os primeiros colocados do ranking internacional. Outra parceria que chama atenção é formada pelo francês Nicolas Gianotti, atual segundo colocado no ranking mundial, e pelo brasileiro Felipe Loch, que também aparece entre os dez primeiros colocados do ranking internacional.

A competição também contará com a participação do italiano Alessandro Calbucci, atleta considerado uma das referências históricas da modalidade, além dos brasileiros Miguel Peres e Zé Luiz, jogadores que integram o circuito profissional e acumulam participações em torneios internacionais.

No feminino, o torneio contará com a presença das italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, dupla que lidera o ranking mundial da modalidade. Também participam as brasileiras Vitória Marchezini e Sophia Chow, atletas que aparecem entre as primeiras colocadas do ranking internacional. O grupo de atletas convidados ainda inclui as italianas Greta Giusti e Veronica Casadei, jogadoras que também figuram entre os principais nomes do circuito mundial.

A presença de atletas posicionados entre os primeiros colocados do ranking reforça a importância de competições desse porte para o calendário do beach tennis no Brasil, modalidade que tem apresentado crescimento expressivo no país nos últimos anos. Para Carlinhos Romagnolli, organizador do evento, a presença de atletas entre os melhores do ranking mundial contribui para fortalecer o nível técnico das competições realizadas no país. “A participação de jogadores que ocupam posições de destaque no ranking internacional mostra como o beach tennis brasileiro está cada vez mais inserido no cenário global da modalidade”, afirma.

Duplas profissionais confirmadas

Masculino

• Nicolas Gianotti (FRA) & Felipe Loch (BRA)

• Daniel Mola (BRA) & Alessandro Calbucci (ITA)

• Miguel Peres (BRA) & Zé Luiz (BRA)

• Mattia Spoto (ITA) & Gigio Cariani (BRA)

Feminino

• Giulia Gasparri (ITA) & Ninny Valentini (ITA)

• Sophia Chow (BRA) & Vitória Marchezini (BRA)

• Greta Giusti (ITA) & Veronica Casadei (ITA)

Programação

14 de março

Disputas das categorias PRO, B, C e D

15 de março

Disputas das categorias A e PRO