Kingspan destaca evolução das fachadas na Expo Revestir 2026

Atuando nos sistemas de fachadas metálicas premium, a Benchmark by Kingspan participa da Expo Revestir 2026, apresentando soluções que ampliam o papel do metal na arquitetura contemporânea. Pelo quarto ano consecutivo, na maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, a marca reforça sua estratégia de crescimento na região com um portfólio que integra tecnologia, estética e alto desempenho construtivo.

No evento, confirmado para acontecer entre os dias 9 e 13 de março, no São Paulo Expo, o objetivo é reforçar os movimentos estratégicos da marca e o portfólio em expansão. “Somos consolidados globalmente e estamos avançando com velocidade na América Latina, onde a demanda pelas soluções só aumenta. Isso, certamente, reflete em nossa participação na feira, uma oportunidade de reforçar nossa atuação e as soluções para fachada com altíssima qualidade técnica, mas que também oferecem liberdade criativa”, ressalta Tallissa Fernandes Carrilho, diretora da linha Benchmark® by Kingspan.

Integração entre design arquitetônico e performance construtiva

Entre as apresentações levadas pela linha Benchmark está o LuminiWall Cristal®, evolução do painel translúcido que amplia a entrada de luz natural e cria fachadas com efeito fluido e dinâmico. Ao explorar a transparência como recurso, o sistema transforma a forma de incidência de luz em elemento arquitetônico.

Já a solução LyneWall® aposta no design linear ripado para criar movimento, textura e profundidade nas superfícies metálicas. Produzido em aço pré-pintado, o sistema combina resistência, versatilidade e ampla paleta de cores, permitindo composições que reforçam a identidade visual dos projetos. As ripas criam efeitos sutis de luz e sombra e oferecem mais possibilidades para compor ambientes internos e externos, adaptando-se a diferentes propostas técnicas.

Com foco em ventilação e controle solar, o Muxarabi® revisita o tradicional elemento vazado em versão metálica contemporânea. Aplicado em fachadas, contribui para a temperatura do ambiente e a privacidade. “A arquitetura contemporânea exige soluções inteligentes, que ofereçam sistemas integrados pensados desde a concepção do projeto. Também precisamos destacar que a variedade do portfólio resolve uma dor de arquitetos e profissionais, que é a dificuldade de encontrar todas as soluções que um projeto demanda com a mesma qualidade”, finaliza.

No estande, o público visitante terá uma equipe disponível para demonstrações e detalhamento das linhas.