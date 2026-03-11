Projeto, compra e fornecimento impactam segurança estrutural
A falta de comunicação entre as etapas de projeto, compra e fornecimento de aço é uma das principais causas de falhas e atrasos em obras. A verificação da documentação técnica e a rastreabilidade são essenciais para a segurança estrutural.
Especializada no fornecimento técnico de tubos de aço, a Tubonasa destaca que o alinhamento entre projeto, compra e fornecimento contribui para maior previsibilidade de custos, redução de riscos e melhor desempenho estrutural.
