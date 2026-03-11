Assine
Projeto, compra e fornecimento impactam segurança estrutural

A falta de comunicação entre as etapas de projeto, compra e fornecimento de aço é uma das principais causas de falhas e atrasos em obras. A verificação da documentação técnica e a rastreabilidade são essenciais para a segurança estrutural.

11/03/2026 16:30

A integração entre as etapas de projeto, compra e fornecimento de tubos de aço é um fator determinante para a segurança e eficiência de obras que utilizam estruturas metálicas no Brasil. Mesmo quando o projeto estrutural está tecnicamente correto, falhas de comunicação nesse fluxo podem comprometer a execução e elevar os custos operacionais. De acordo com dados do Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), a busca por maior eficiência produtiva e a redução de retrabalho passam obrigatoriamente pela conformidade técnica e pelo controle rigoroso dos insumos desde a especificação inicial.

No projeto estrutural, são definidos os esforços, cargas e as normas técnicas que os tubos de aço devem atender. Essas definições determinam se serão utilizados tubos estruturais, tubos industriais de condução ou perfis como tubos quadrados, tubos retangulares, tubos redondos e metalon, cada um com requisitos técnicos distintos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) explica que os processos de normalização e certificação têm como objetivo garantir que produtos e sistemas atendam a requisitos de qualidade, segurança e desempenho definidos em normas técnicas.

Entretanto, problemas podem surgir quando as informações não são corretamente interpretadas no momento da compra do material. A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) destaca que a qualidade e a conformidade dos materiais utilizados na produção industrial são fatores determinantes para garantir desempenho, segurança e confiabilidade nos processos produtivos.

O fornecimento técnico é o elo final dessa cadeia. Fornecedores de tubos de aço precisam garantir que o material entregue corresponda exatamente ao que foi especificado em projeto, com controle dimensional, rastreabilidade e documentação técnica.

Segundo Walter Gongora Junior, CEO da Tubonasa, fornecedora de tubos de aço carbono para aplicações estruturais e industriais, muitos problemas observados em obras surgem quando projeto, compra e fornecimento não estão alinhados. “Quando a especificação técnica se perde no processo de compra ou fornecimento, o impacto aparece na obra, em que corrigir é sempre mais caro”, afirma. Esse entendimento é consistente com orientações técnicas difundidas por entidades normativas e setoriais do aço.

Especializada no fornecimento técnico de tubos de aço, a Tubonasa destaca que o alinhamento entre projeto, compra e fornecimento contribui para maior previsibilidade de custos, redução de riscos e melhor desempenho estrutural. 

Website: https://tubonasa.com.br/

Tópicos relacionados:

projeto

