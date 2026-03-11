ATLAS Infrastructure investe na H2O America e apoia estratégia de crescimento em longo prazo

A ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) é uma investidora especializada em infraestrutura global listada em bolsa que administra fundos em nome de clientes de infraestrutura de longo prazo. Após a recente colocação de ações, as contas ativamente administradas pela ATLAS detêm cerca de 10,8% dos direitos de voto e participação econômica na H2O America (“H2O”).

A ATLAS ficou satisfeita em apoiar a estratégia de longo prazo da H2O de investir em operações locais de serviços de água e esgoto por meio de nossa participação na recente captação de capital. A ATLAS reconhece a abordagem disciplinada da gestão da H2O, que se concentra em investimentos orgânicos nos negócios existentes, juntamente com transações direcionadas e complementares, como a aquisição da Quadvest, que amplia significativamente a presença regulada da H2O em um mercado premium de alto crescimento. A captação de capital ampliada, ancorada pela ATLAS, reforça a estratégia da empresa ao proporcionar maior capacidade de balanço e flexibilidade financeira ao longo do plano de CapEx da Empresa para 2026–2030.

“O aumento do investimento em empresas de serviços de água é essencial para garantir que as comunidades continuem a usufruir de água potável de alta qualidade e que as redes de esgoto possam continuar a evoluir para atender e superar as expectativas ambientais, juntamente com o crescimento da população. A ATLAS tem o prazer de apoiar a gestão e os colaboradores da H2O por meio desta colocação de ações, assegurando que a empresa tenha o suporte de capital necessário para continuar sua estratégia de investimentos e melhorias em sua rede e em seus serviços. Esse aumento do investimento na H2O está alinhado com o objetivo da ATLAS de gerar retornos sustentáveis de longo prazo para nossos clientes por meio do investimento em empresas de infraestrutura de alta qualidade, que estão investindo na prestação de serviços essenciais às suas comunidades locais.”

- Rod Chisholm, Sócio

