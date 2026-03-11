Médico explica como funciona a cirurgia de catarata

De acordo com o último Radar da Demografia Médica no Brasil, estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 1,8 milhão de cirurgias de catarata foram realizadas no país em 2024. O procedimento consiste na remoção do cristalino opacificado, estrutura natural do olho responsável pelo foco da visão, e na implantação de uma lente intraocular — de caráter artificial — que assume essa função.

Antes do início do procedimento, o paciente passa por uma etapa de preparação no centro cirúrgico que inclui conferência de dados, avaliação anestésica e protocolos de segurança. Segundo o oftalmologista Dr. César Vilar, cirurgião de catarata do Vilar Hospital de Olhos, da rede Vision One, a cirurgia em si costuma ser rápida em comparação ao tempo total de permanência no centro cirúrgico. “Esse tempo costuma variar entre uma e duas horas, para que sejam cumpridos protocolos de conferência de dados, avaliação anestésica e recuperação da sedação. O tempo da cirurgia em si é de 10 minutos em média”, afirma.

A anestesia utilizada na cirurgia de catarata varia conforme as características do paciente e as condições avaliadas pelo cirurgião antes do procedimento. “A maioria das cirurgias pode ser feita com colírio anestésico associado a medicações sedativas para proporcionar mais conforto ao paciente durante a realização da cirurgia. O paciente pode dormir totalmente, ficar acordado ou sonolento durante o procedimento. Em alguns casos, pode ser necessário aplicar uma anestesia mais profunda em toda a região do olho”, explica o médico.

Durante o procedimento, o cristalino opacificado é fragmentado e removido por aspiração. Em seguida, o cirurgião implanta a lente intraocular que substituirá o cristalino. “Existem muitas opções de lente. A escolha depende de uma avaliação minuciosa do olho pelo oftalmologista, bem como dos objetivos e hábitos de vida de cada paciente”, afirma o Dr. César.

Embora seja possível operar os dois olhos no mesmo dia, a operação costuma ser realizada em momentos diferentes. A separação entre os procedimentos permite avaliar a resposta inflamatória do olho operado e verificar se o resultado visual esperado foi alcançado. De acordo com o médico, na maioria dos casos, o intervalo entre as operações é de uma a duas semanas.

Pós-operatório da cirurgia de catarata

Com o fim do procedimento, o paciente entra na fase de recuperação imediata, período acompanhado de orientações médicas específicas para proteger o olho operado e acompanhar a adaptação à lente intraocular implantada durante o procedimento. “Logo após a cirurgia, é comum a visão ficar borrada, o paciente deve permanecer em repouso relativo e usar os colírios prescritos de acordo com a prescrição médica. Dentro das primeiras 24 horas, a maioria dos pacientes já percebe melhora da visão, que tende a se estabilizar em 15 dias”, explica o médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ademais, o período de recuperação exige acompanhamento e algumas adaptações na rotina para favorecer a cicatrização do olho operado. “Nos primeiros 15 dias, o paciente deve evitar atividades físicas intensas e contato com materiais ou ambientes contaminados para prevenir inflamações e infecções. O uso de telas não é proibido, mas aconselha-se usar com tempo reduzido para evitar desconforto. Dependendo da atividade da pessoa, o retorno ao trabalho pode ser precoce (menos de uma semana) ou necessitar de mais tempo (15 dias)”, orienta o médico.