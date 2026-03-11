Svante e Integrated Packaging Company levam projeto de CDR biogênico nos EUA à fase de viabilidade
O projeto de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) tem como objetivo remover mais de 500.000 toneladas por ano de emissões de CO? biogênico da caldeira de recuperação de uma fábrica de papel nos Estados Unidos A Svante Development Inc. está coinvestindo para avançar com o projeto O projeto também gerará créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) de alta qualidade, que serão comercializados para compradores no Mercado Voluntário de Carbono (VCM).
A Svante Technologies Inc. (“Svante”) anunciou hoje que seu projeto de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) em uma fábrica de papel no sudeste dos Estados Unidos avançou para a fase de estudo de viabilidade. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com uma empresa integrada de embalagens sustentáveis, após um amplo processo de triagem e um estudo de pré-viabilidade realizado em várias unidades industriais do parceiro.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310774746/pt/
Durante a fase de estudo de viabilidade, as empresas realizarão atividades adicionais de engenharia e projeto, além de estimativas de custos e cronograma e avaliações de risco necessárias para avaliar a viabilidade comercial antes de um futuro estudo de engenharia, que levaráàdecisão final de investimento (FID). A subsidiária da Svante, a Svante Development Inc., está coinvestindo nesta fase juntamente com o proprietário da fábrica.
O projeto foi concebido para capturar e armazenar permanentemente mais de 500.000 toneladas por ano de CO? biogênico gerado nas operações da fábrica. A fibra de biomassa utilizada no local é proveniente de florestas manejadas de forma sustentável. Os créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) resultantes atenderão a padrões estabelecidos de monitoramento, reporte e verificação (MRV) e destinam-seàvenda para organizações que buscam lidar com suas emissões de Escopo 1 e Escopo 2.
“Levar este trabalhoàfase de viabilidade nos fornece as informações necessárias para avaliar custos, estratégia de execução do projeto e requisitos de integração da planta”, afirmou Scott Gardner, presidente da Svante Development Inc. “Isso também está alinhado ao avanço da infraestrutura de armazenamento de CO? na região, que é um componente necessário de qualquer projeto BECCS integrado.”
O projeto utilizará a tecnologia avançada de captura e remoção de carbono por sorventes sólidos da Svante, que inclui máquinas de contato rotativo e filtros nanoengenheirados revestidos com sorventes sólidos, projetados para capturar seletivamente o CO? dos gases de exaustão industriais pós-combustão.
Outros elementos e considerações de projeto incluem:
- Recuperação de calor residual e de água para reduzir a demanda adicional por energia e recursos hídricos.
- Armazenamento geológico permanente e seguro de CO?, previsto na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos, que conta com estruturas de licenciamento Classe VI estabelecidas e formações geológicas subterrâneas adequadas.
- Materiais de captura de CO? ambientalmente responsáveis, que não geram emissões químicas secundárias e são projetados para serem recicláveis.
Este projeto é um dos vários esforços em andamento da Svante no setor de celulose e papel para desenvolver projetos de BECCS como caminho para a remoção de carbono biogênico em larga escala.
Sobre a Svante
A Svante é uma empresa integrada de gestão de carbono, com sede em Vancouver, Canadá. A empresa produz filtros nanoengenheirados e máquinas modulares de contato rotativo que capturam e removem CO? 2de forma ambientalmente responsável de emissões industriais e do ar. A empresa fabrica filtros para captura direta de ar (Direct Air Capture) e outras separações de gases, além de desenvolver projetos de captura e armazenamento de carbono do ponto de emissão ao armazenamento final. A empresa integra o Global Cleantech 100 Hall of Fame de 2025 e a lista Top Greentech Companies of 2025, da TIME e da Statista. Para mais informações, visite www.svanteinc.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
