Neve, Gelo e Desempenho: a temporada global de testes 2026 da Changan chega à Europa com uma sequência de eventos de inverno

Concessionários e jornalistas europeus conheceram o CHANGAN DEEPAL S05 AWD durante a temporada global de testes 2026 da Changan, realizada em fevereiro. Com tração integral inteligente e ADAS avançado, o CHANGAN DEEPAL S05 AWD ofereceu segurança e controlo sem compromissos em estradas de inverno.

11/03/2026 14:18

Após os testes em frio extremo em Yakeshi, na China, a temporada global de testes 2026 da Changan estreou-se na Europa em fevereiro, com o Changan Winter Experience, em Courmayeur, e os Winter Test Drives, em Saalfelden. O CHANGAN DEEPAL S05 AWD, 100% elétrico, foi testado em neve e gelo — condições familiares para os condutores europeus — proporcionando a concessionários e jornalistas uma introdução imersivaàvisão da Changan para a mobilidade elétrica, por meio de experiências de condução dinâmicas.

Deborah Compagnoni, tricampeã olímpica e embaixadora de Milano Cortina 2026, participou no evento em Courmayeur e testou o CHANGAN DEEPAL S05 AWD. A sua carreira — marcada por determinação, controlo e fiabilidade — reflete os valores centrais da Changan. “Senti que os princípios de trajetória e velocidade no esqui também se aplicamàcondução. Com este modelo, ganha-se confiança em terrenos desafiantes”, afirmou.

Desempenho validado na neve: o CHANGAN DEEPAL S05 AWD
Testado na Europa, o CHANGAN DEEPAL S05 AWD demonstrou dinâmica controlável, tração fiável e segurança reforçada, destacando o seu avançado sistema AWD e o ADAS. O sistema adapta-se de forma fluida: os modos ECO/COMFORT privilegiam a eficiência com tração traseira (RWD), enquanto o AWD é ativado automaticamente quando os sensores detetam perda de aderência, elevada exigência de binário ou frio extremo abaixo de -25 °C. O modo SPORT assegura uma distribuição permanente de binário de 50:50 para uma resposta mais rápida. O modo SNOW mantém um binário equilibrado com controlo de escorregamento otimizado, permitindo uma condução mais segura em superfícies de baixa aderência.

O sistema inteligente de tração integral disponibiliza até 320 kW de potência, 502 Nm de binário e aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,5 segundos. Também melhora a capacidade de subida, com aptidão para inclinações de até 40%, assegura estabilidade ao equilibrar ativamente a distribuição de potência para evitar derrapagens e permite contornar curvas a velocidades mais elevadas com maior segurança, graçasàotimização da aderência e da dinâmica do veículo.

Changan Standard: comprovado nos Alpes, preparado para o mundo
O Changan Standard assenta num princípio: desenvolvido em condições extremas, concebido para o dia a dia. De Yakeshi aos Alpes, os ambientes de teste são selecionados para validar atributos específicos de desempenho — tecnologias de segurança, resposta do chassis, calibração da tração integral e desempenho do ADAS em cenários de baixa aderência. O objetivo da temporada global de testes 2026 não é demonstrar extremos, mas confirmar consistência: garantir que o mesmo nível de segurança, controlo e estabilidade demonstrado será replicado no México, na Tailândia e na Arábia Saudita.

Contato:

global@changan.com.cn


Fonte: BUSINESS WIRE

