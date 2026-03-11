Hyperice apresenta a linha Hypervolt 3: dispositivos de massagem por percussão mais potentes, silenciosos e duradouros

A Hyperice, uma marca de bem-estar de alto desempenho, anunciou hoje o lançamento global da linha Hypervolt 3, sua tecnologia de massagem por percussão mais avançada até o momento. A linha de três dispositivos inclui o Hypervolt Go 3 (US$ 349,00), o Hypervolt 3 (US$ 249,00) e o Hypervolt 3 Pro (US$ 349,00) — alcançando melhorias significativas de desempenho em todos os aspectos a preços mais acessíveis do que os concorrentes do setor.

A Hyperice construiu sua reputação nos últimos 15 anos com base em um princípio orientador: tecnologia de recuperação de nível elite projetada para ajudar todos a terem um melhor desempenho e se movimentarem melhor, desde atletas profissionais até aqueles que se preparam para ou se recuperam da rotina diária. A linha Hypervolt 3 é a mais recente prova dessa missão.

“A linha Hypervolt 3 representa a melhor tecnologia de massagem por percussão que já desenvolvemos”, disse Jim Huether, CEO da Hyperice. “Pegamos tudo o que fez da série Hypervolt 2 um dos produtos mais confiáveis em bem-estar e recuperação e realizamos melhorias significativas, oferecendo mais potência, reduzindo o ruído e ampliando a vida útil da bateria. Seja você um atleta profissional ou alguém que pratica atividades físicas no dia a dia, a linha Hypervolt 3 foi projetada para encontrá-lo exatamente onde você está, com a experiência mais acessível de pistola de massagem por percussão premium.”

A linha Hypervolt 3 permite que os usuários aliviem o estresse e a tensão, soltem nós musculares, mantenham a flexibilidade e a amplitude de movimento, acelerem o aquecimento antes dos treinos e se recuperem rapidamente após a atividade.

Todos os dispositivos da linha Hypervolt 3 apresentam acessórios de cabeça totalmente redesenhados, 33% maiores para cobrir uma área maior durante cada sessão. Os três dispositivos incluem um estojo de transporte, são aprovados pela TSA para viagens de mão e são elegíveis para reembolso por planos de saúde FSA/HSA nos EUA. O Hypervolt 3 e o Hypervolt 3 Pro vêm com o Acessório de Cabeça Aquecida que combina três níveis de terapia de calor (42,8 a 48,9 °C) com massagem por percussão. O Hypervolt Go 3 é compatível com o novo Acessório de Cabeça Aquecida, vendido separadamente.

Hypervolt Go 3 (US$ 149,00 / CA$ 199,00 / £ 129,00 / € 149,00) — Para quem gosta de ação

O Hypervolt Go 3 é uma pistola de massagem percussiva leve, projetada para recuperação em movimento. Pesando apenas 0,73 kg, com uma alça ergonômica inclinada, ele tem cinco velocidades de percussão e quatro horas de duração da bateria via carregamento USB-C. Equipada com a tecnologia QuietGlide®, inclui dois acessórios redesenhados para um alívio mais direcionado. Por 149 dólares, a Hypervolt Go 3 oferece uma recuperação de nível profissional no pacote mais portátil do mercado, ao mesmo tempo que proporciona uma maior autonomia da bateria e um controle mais preciso.

Principais características: 5 velocidades com seletor digital, conectividade com a aplicativo Hyperice, bateria de 4 horas, 0,73 kg, 20,4 kg de força de bloqueio. Compatível com o novo Acessório de Cabeça Aquecida.

5 velocidades com seletor digital, conectividade com a aplicativo Hyperice, bateria de 4 horas, 0,73 kg, 20,4 kg de força de bloqueio. Compatível com o novo Acessório de Cabeça Aquecida. O que está incluso: 2 acessórios (plano, cunha), mala de transporte, cabo USB-C.

Hypervolt 3 (US$ 249,00 / CA$ 329,00 / £ 219,00 / € 249,00) — Para quem se exercita diariamente

O Hypervolt 3 é mais potente que o Hypervolt 2, com cinco velocidades de precisão e operação quase silenciosa. Um sensor de pressão controla a intensidade, enquanto a conectividade Bluetooth permite rotinas de recuperação personalizadas usando a aplicativo Hyperice. O dispositivo pesa 0,91 kg e inclui cinco acessórios redesenhados, entre os quais o acessório aquecido, além de uma bolsa de transporte. A duração da bateria chega a quatro horas com um carregador de parede de 18 V com fichas internacionais incluídas.

Principais características: 5 velocidades com seletor digital, sensor de pressão, conectividade com o aplicativo Hyperice, bateria de 4 horas, 0,91 kg, 27 kg de força de estolagem.

5 velocidades com seletor digital, sensor de pressão, conectividade com o aplicativo Hyperice, bateria de 4 horas, 0,91 kg, 27 kg de força de estolagem. O que está incluso: 5 acessórios (cabeça aquecida, plano, cunha, garfo, almofada), bolsa de transporte, carregador de parede de 18 V.

Hypervolt 3 Pro (US$ 349,00 / CA$ 469,00 / £ 309,00 / € 349,00) — Para profissionais

O Hypervolt 3 Pro é o dispositivo de percussão carro-chefe da Hyperice, desenvolvido para atletas que treinam em alto volume, fisioterapeutas e qualquer pessoa cujo desempenho dependa da recuperação do corpo. Com 1,1 kg, inclui o acessório de cabeça aquecida, um estojo de transporte premium e conectividade com o aplicativo para protocolos personalizados. O Hypervolt 3 Pro oferece pressão profunda nos tecidos, com a mesma eficácia de um fisioterapeuta, utilizada por equipes esportivas profissionais, por US$ 349,00.

Principais características: 6 velocidades com seletor digital, força de bloqueio de 31,7 kg, silencioso (51 dB), conectividade com o aplicativo Hyperice, bateria com duração de 4 horas, 1,1 kg.

6 velocidades com seletor digital, força de bloqueio de 31,7 kg, silencioso (51 dB), conectividade com o aplicativo Hyperice, bateria com duração de 4 horas, 1,1 kg. O que está incluso: 5 acessórios (cabeça aquecida, plano, cunha, garfo, almofada), estojo de transporte, carregador de parede de 18 V.

Os três dispositivos apresentam melhorias importantes em relaçãoàgeração Hypervolt 2: mais velocidades de percussão, maior duração da bateria, operação mais silenciosa graçasàtecnologia patenteada QuietGlide® e acessórios totalmente redesenhados que cobrem uma área maior.

“Quando lançarmos o Hypervolt 3, terão se passado quase exatamente 8 anos desde que apresentamos o primeiro Hypervolt no jogo All-Star da NBA de 2018, em Los Angeles”, disse Anthony Katz, fundador da Hyperice. “Muita coisa mudou desde então, mas continuamos acreditando no desenvolvimento de novos produtos que ajudam pessoas apaixonadas a se movimentarem melhor. Seja ao introduzir uma categoria de produto totalmente nova ou ao evoluir uma linha de produtos existente em nosso ecossistema, nossos valores não mudaram: perseguir cada ideia de produto com o mais alto nível de reflexão e cuidado com design e desempenho. É com essa mentalidade que apresentamos a linha Hypervolt 3.”

O Hypervolt Go 3, o Hypervolt 3 e o Hypervolt 3 Pro já estão disponíveis em hyperice.com e nike.com, como também na Best Buy, Dick’s Sporting Goods e REI nos Estados Unidos.

Sobre a Hyperice

A Hyperice é uma empresa orientada por tecnologia com uma missão gigantesca: ajudar todas as pessoas na Terra a se moverem e viverem melhor. Há mais de uma década, a Hyperice lidera um movimento global na interseção entre recuperação e bem?estar, especializando?se em percussão (linha Hypervolt), compressão pneumática dinâmica (linha Normatec), vibração (linhas Vyper e Hypersphere), tecnologia térmica (linha Venom), terapia de contraste (Hyperice X) e na colaboração Hyperboot com a Nike. Agora, como uma marca holística de bem?estar e alta performance, a Hyperice é feita para todos — desde atletas, ligas e equipes de elite até consumidores que buscam desbloquear a melhor versão de si mesmos para fazer mais do que amam. Reconhecida como uma das Empresas Mais Inovadoras pela Fast Company e vencedora do prêmio Best Inventions da TIME, a Hyperice aplicou sua tecnologia e expertise a setores como fitness, hospitalidade, saúde, massagem, fisioterapia, performance esportiva e bem?estar corporativo em escala global. Para informações adicionais, visite hyperice.com.

Jack Taylor PR

hyperice@jacktaylorpr.com