Na Cetrel, mulheres ocupam 40% dos cargos de liderança

Neste mês da mulher, a presença feminina em posições de liderança no mercado de trabalho volta a ser tema de discussão. Apesar de avanços nas últimas décadas, mulheres ainda enfrentam desafios para acessar cargos de gestão.

Historicamente, posições de liderança foram associadas a características consideradas masculinas. Esse contexto, formado ao longo do tempo em um mercado predominantemente masculino, ainda influencia a percepção sobre quem ocupa cargos de poder. Nos últimos anos, a participação feminina nesses espaços tem aumentado.

Além de fatores culturais, aspectos como maternidade, dupla jornada de trabalho, responsabilidades familiares e necessidade de maior flexibilidade no ambiente corporativo também influenciam a trajetória profissional feminina.

Na Cetrel, cerca de 40% das posições de liderança são ocupadas por mulheres. A presença feminina integra a estrutura de gestão da empresa.

“A presença da liderança feminina no ambiente de trabalho da Cetrel contribui para a percepção de que o crescimento na empresa está acessível a todos que se dediquem, independentemente de gênero. Isso contribui para a motivação, engajamento e retenção de pessoas”, afirma Maria Amélia Lopes, diretora de economia circular da empresa.

A executiva iniciou sua carreira há cerca de 20 anos na Solví, acionista da Cetrel, como estagiária, em um período em que havia pouca presença feminina na área operacional. Ao longo desse período, desenvolveu sua trajetória profissional dentro do grupo.

Segundo Maria Amélia, programas internos de desenvolvimento tiveram papel importante nesse processo. Iniciativas como formação técnica e mentorias contribuíram para o desenvolvimento de competências de gestão. Nos últimos anos, ela observa aumento da participação feminina nesses programas de capacitação.