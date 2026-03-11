BROXO Apresenta Atualização de Marca nos Mercados de Tratamento de Água

AMERSFOORT, The Netherlands, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BROXO faz parte da Hengelo Salt Specialties e da Mariager Salt Specialties, empresas incorporadas ao Groupe Salins, com sede em Clichy, França. Com mais de 100 anos de experiência, a BROXO construiu uma sólida reputação no fornecimento de sal a vácuo premium utilizado em sistemas profissionais de tratamento de água em toda a Europa.

O sal BROXO é produzido a partir de sal a vácuo de alta pureza extraído de cavernas de sal subterrâneas nos Países Baixos e na Dinamarca. Nos Países Baixos, o sal é compactado em briquetes e tabletes, além de grades especializadas para aplicações em máquinas de lavar louça. Com uma pureza de cloreto de sódio de 99,9% e teores extremamente baixos de cálcio e magnésio, o BROXO está entre os sais de maior qualidade disponíveis no mercado.

O sal desempenha um papel fundamental na regeneração de resinas de troca iônica em sistemas de amaciamento de água, removendo efetivamente o cálcio e o magnésio da água. Ao prevenir a formação de calcário, o BROXO ajuda a proteger tubulações, sistemas de aquecimento, máquinas de lavar louça e instalações industriais. Em ambientes industriais, o amaciamento eficaz da água reduz o consumo de energia, minimiza as necessidades de manutenção e protege a eficiência operacional.

A atualização de marca concentra-se em fortalecer a identidade central da BROXO, reforçando os ativos de marca, as cores e a linguagem visual reconhecíveis nos quais os clientes confiam há décadas. O novo visual reflete tanto o legado da BROXO quanto sua abordagem voltada para o futuro no mercado global.

"A BROXO é líder em seu segmento há mais de 100 anos. Esta atualização tem como objetivo retornar aos nossos pontos fortes: qualidade, confiabilidade e consistência, ao mesmo tempo em que modernizamos a forma como nos apresentamos ao mercado", afirma Nico Basson, Gerente de Marketing de Segmento de Produtos para Água e Varejo. "Estamos construindo sobre uma base sólida e preparando a marca para um crescimento contínuo."

Hoje, a BROXO continua a atender a uma ampla gama de clientes, incluindo restaurantes, hotéis, instalações comerciais e operadores industriais que dependem de sistemas de amaciamento de água de alto desempenho.

A BROXO é uma marca da Salt Specialties, que faz parte do Groupe Salins, um dos maiores produtores de sal da Europa. O grupo francês existe há mais de 160 anos e atualmente emprega aproximadamente 2.200 pessoas em todo o mundo.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7568e2d5-2176-4c2b-bc35-fa81054e5327/pt

Para mais informações, entre em contato: Nico Basson broxo@salins.com Gerente de Marketing de Segmento – Produtos para Água e Varejo www.broxosalt.com

