BROXO Apresenta Atualização de Marca nos Mercados de Tratamento de Água

BROXO, uma das marcas líderes na Europa em sal de alta qualidade para tratamento de água, anuncia uma atualização abrangente de marca, reafirmando sua posição como parceiro de confiança em aplicações de amaciamento de água por quase um século.
AMERSFOORT, The Netherlands, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BROXO faz parte da Hengelo Salt Specialties e da Mariager Salt Specialties, empresas incorporadas ao Groupe Salins, com sede em Clichy, França. Com mais de 100 anos de experiência, a BROXO construiu uma sólida reputação no fornecimento de sal a vácuo premium utilizado em sistemas profissionais de tratamento de água em toda a Europa.
O sal BROXO é produzido a partir de sal a vácuo de alta pureza extraído de cavernas de sal subterrâneas nos Países Baixos e na Dinamarca. Nos Países Baixos, o sal é compactado em briquetes e tabletes, além de grades especializadas para aplicações em máquinas de lavar louça. Com uma pureza de cloreto de sódio de 99,9% e teores extremamente baixos de cálcio e magnésio, o BROXO está entre os sais de maior qualidade disponíveis no mercado.
O sal desempenha um papel fundamental na regeneração de resinas de troca iônica em sistemas de amaciamento de água, removendo efetivamente o cálcio e o magnésio da água. Ao prevenir a formação de calcário, o BROXO ajuda a proteger tubulações, sistemas de aquecimento, máquinas de lavar louça e instalações industriais. Em ambientes industriais, o amaciamento eficaz da água reduz o consumo de energia, minimiza as necessidades de manutenção e protege a eficiência operacional.
A atualização de marca concentra-se em fortalecer a identidade central da BROXO, reforçando os ativos de marca, as cores e a linguagem visual reconhecíveis nos quais os clientes confiam há décadas. O novo visual reflete tanto o legado da BROXO quanto sua abordagem voltada para o futuro no mercado global.
"A BROXO é líder em seu segmento há mais de 100 anos. Esta atualização tem como objetivo retornar aos nossos pontos fortes: qualidade, confiabilidade e consistência, ao mesmo tempo em que modernizamos a forma como nos apresentamos ao mercado", afirma Nico Basson, Gerente de Marketing de Segmento de Produtos para Água e Varejo. "Estamos construindo sobre uma base sólida e preparando a marca para um crescimento contínuo."
Hoje, a BROXO continua a atender a uma ampla gama de clientes, incluindo restaurantes, hotéis, instalações comerciais e operadores industriais que dependem de sistemas de amaciamento de água de alto desempenho.
A BROXO é uma marca da Salt Specialties, que faz parte do Groupe Salins, um dos maiores produtores de sal da Europa. O grupo francês existe há mais de 160 anos e atualmente emprega aproximadamente 2.200 pessoas em todo o mundo.
Para mais informações, entre em contato: Nico Basson broxo@salins.com Gerente de Marketing de Segmento – Produtos para Água e Varejo www.broxosalt.com
