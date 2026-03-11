Mapeamento de talentos impulsiona carreiras e reduz esforço

A dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo impõe desafios contínuos para o desenvolvimento de carreiras sólidas e satisfatórias. Levantamentos indicam um cenário de transição profunda nas expectativas profissionais. Uma pesquisa da Gallup revela que um em cada dois trabalhadores nos Estados Unidos está aberto a deixar sua atual organização.

Entre os motivos que impulsionam essa movimentação corporativa, os aspectos de engajamento e adequação à cultura representam 37% das razões de saída. No mesmo levantamento da Gallup, além da busca prioritária por estabilidade (57%) e pacotes de benefícios (53%), nota-se que 48% dos profissionais anseiam por posições que permitam fazer o que fazem de melhor diariamente. A evidência reforça que o alinhamento estreito entre as funções exercidas e as habilidades inatas é crítico para a realização.

A transição dessa teoria acadêmica para a prática cotidiana requer um entendimento profundo de como as características individuais interagem com as habilidades e as funções. É nesse cenário que o direcionamento especializado orienta na construção de rotas assertivas.

Fernanda Maiochi Martins, terapeuta integrativa e coach de pontos fortes, atua diretamente no direcionamento de carreiras para que as pessoas alcancem seus sonhos. “Não existe uma única forma de exercer uma função. Quando entendemos o funcionamento individual e o resultado desejado, é possível traçar vários caminhos”, frisa. Com vasta experiência gerencial em multinacionais e atuação como gerente de crise, Fernanda desenvolveu o método DITE, focado no alcance de metas.

Ela explica que o sucesso é multifatorial e profundamente ligado a conhecer e saber usar sua essência. “Talento é um padrão natural de comportamento, porém os comportamentos também são moldados pela educação, experiências, valores, aprendizados e vivências desde a infância”, detalha a especialista.

Historicamente, o desenvolvimento corporativo focou na correção de fraquezas, forçando profissionais a gastarem energia para desenvolver áreas nas quais não tinham aptidão natural. A proposta de inverter esse eixo lógico, focando naquilo que o indivíduo já executa com facilidade, possui raízes na Psicologia dos Pontos Fortes, idealizada por Don Clifton. A ineficácia do modelo tradicional é atestada por dados de uma extensa meta-análise da Gallup, que avaliou mais de um milhão de indivíduos em 45 países.

O estudo comprovou que as empresas que abandonaram o foco nas fraquezas e investiram no aprimoramento de pontos fortes registraram um aumento de até 29% nos lucros e de 15% no engajamento geral de suas equipes. Além disso, a mesma instituição aponta que colaboradores que têm a oportunidade de utilizar seus talentos inatos no dia a dia são quase seis vezes mais propensos a estarem ativamente engajados em seus trabalhos.

“Investir nos seus talentos torna-os pontos fortes. Saber usá-los estrategicamente te ajuda a alcançar resultados extraordinários com menos esforço. É saber usar o que se tem”, enfatiza a coach.

A aplicação prática desse modelo demonstra relevância sistêmica, transformando a visão dos profissionais sobre seus próprios recursos. O uso de ferramentas que identificam o DNA de talentos atua como um acelerador. Contudo, a simples avaliação diagnóstica não garante a mudança de patamar.

“Conhecer os seus talentos é o mínimo. Isso é como ter a base, o alicerce da construção de uma casa. Sem isso, não dá para seguir. E isso o relatório do teste mostra”, comenta Fernanda. O salto definitivo para o resultado e potencialização ocorre na interpretação qualificada.

“Mas isso é só o começo. Eu diria que nem é 10% do que esta ferramenta tem a oferecer. Entender o COMO seus talentos te ajudam a alcançar os resultados que deseja é único. Quanto mais o profissional conhece sua essência e entende como usá-la estrategicamente, mais tem resultados extraordinários”, complementa.

A eficácia de focar nos pontos fortes é comprovada empiricamente em diversas esferas do desenvolvimento humano. O Clifton Strengths Institute, da Universidade de Nebraska-Lincoln, celebrou uma década de impacto, auxiliando milhares de profissionais a descobrirem, desenvolverem e aplicarem talentos naturais visando a excelência no mercado.

“A ausência de clareza sobre a sua própria essência e como usá-la para ter os resultados que deseja pode resultar em severos desgastes emocionais e estagnação da carreira ao longo dos anos. Profissionais que não compreendem seu DNA de talentos ficam vulneráveis às pressões do ambiente de trabalho e tendem a adotar padrões contrários à sua natureza essencial. O esforço antinatural imposto para preencher requisitos alheios atua como um risco para a longevidade profissional”, salienta Fernanda.

“Para evitar armadilhas e trilhar um caminho de realizações autênticas, o retorno prático à essência é um passo imperativo. A compreensão de que o desenvolvimento deve ser construído a partir do que já existe no indivíduo muda a dinâmica do esforço corporativo. Ignorar as fortalezas paralisa a capacidade de entrega, evidenciando a necessidade de suporte e mentoria especializada”, acrescenta. Durante sua trajetória executiva e agora como mentora e coach, a dinâmica do fracasso motivado pelo desalinhamento tornou-se evidente na prática da especialista.

“Vi também profissionais excelentes terem suas performances diminuídas porque mudaram de posição obrigados. Estavam desempenhando bem, e por isso tinham que salvar o que estava indo mal. Mas na outra área não conseguiram usar seus talentos de maneira estratégica e isso fez com que não tivessem os resultados esperados”, finaliza Fernanda, consolidando a premissa sustentável.

