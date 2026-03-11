Assine
Egg Medical Apresenta Dados CRT 2026 Demonstrando um Caminho Responsável para Proteção sem Uso de Aventais de Chumbo ou com Aventais Ultraleves

11/03/2026 03:35

WASHINGTON, DC, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, líder em dispositivos aprimorados de proteção contra radiação (ERPD), anunciou hoje os resultados de um Mais Recente Estudo na conferência Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026. O estudo, apresentado por Santiago Garcia, MD, do The Christ Hospital, confirma que a adição do sistema EggNest™ reduz os níveis de radiação dispersa para todos os membros da equipe de intervenção, a ponto de os usuários poderem realizar procedimentos com segurança sem o uso de aventais de chumbo ou com aventais ultraleves.

“Durante décadas, a comunidade intervencionista aceitou uma troca: proteger a saúde a longo prazo dos efeitos da exposiçãoàradiação com o uso de aventais de chumbo pesados, ao custo de danificar as costas e as articulações”, disse Santiago Garcia, MD, principal apresentador do estudo. “Esses dados provam que não precisamos mais escolher. Com o uso do sistema EggNest, podemos fornecer a toda a equipe uma proteção superioràatual, sem o uso de aventais ou apenas aventais que se assemelham a coletes leves. Uma garantia de que a próxima geração possa ter carreiras saudáveis sem o desgaste físico.” 

Principais Conclusões do Estudo:

  • A dose anualizada no colarinho (em mrem) sobre aventais de chumbo é de 25,5 para o operador principal, 9,8 para o auxiliar e 10,2 para o enfermeiro. Quando combinadas com aventais ultraleves, o total anual de doses corporais caiu para 1,41 para o operador principal, 2,1 para o auxiliar e 1,0 para o enfermeiro.
  • Nesses níveis, um médico teria que trabalhar durante toda a carreira para receber a mesma dose de radiação que recebe atualmente em apenas um ano, seguindo o padrão de atendimento.
  • O estudo confirmou que, independentemente de os profissionais de saúde optarem por não usar avental ou por usar aventais 55% mais leves que os de chumbo padrão, toda a equipe permaneceu abaixo dos níveis de exposição tradicionais, mesmo utilizando métodos convencionais.

Os laboratórios modernos não são todos iguais. Tendo como lema “A proteção é pessoal”, a empresa defende uma abordagem responsável que permite aos profissionais de saúde escolherem se querem ou não usar avental.

“Nosso objetivo é dar aos médicos uma opção apoiada por dados rigorosos e publicados”, disse Gavin Philipps, Diretor Comercial. “A possibilidade de escolha não é uma fraqueza; é assim que funcionam os programas de segurança responsáveis. Ao fornecer dados personalizados por meio de dosimetria em tempo real, a EggNest possibilita fluxos de trabalho sem avental ou com avental ultraleve, quando aprovados, sem impor um comportamento específico.”

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc

Contato:
Susan Storm
sstorm@eggmedical.com 

