Fenasan 2026 integra programação de 40 anos da AESabesp

Em celebração ao marco histórico de quatro décadas de atuação no setor de saneamento e meio ambiente, o 37º Encontro Técnico AESabesp e a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) 2026, realizados pela AESabesp – Associação dos Engenheiros da Sabesp, terão uma programação ampliada, debates técnicos e novidades para profissionais e empresas, de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O Encontro Técnico e a Fenasan reunirão profissionais de diversas áreas do saneamento, especialistas, gestores, poder público, acadêmicos e pesquisadores, estudantes e empresas públicas e privadas.

Destacando o papel das pessoas, do conhecimento técnico, da excelência operacional e da inovação para o avanço das agendas técnica, ambiental e social, esta edição traz como tema central “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”.

A Fenasan 2026 será realizada em dois pavilhões, que somam 37 mil metros quadrados, e já registra 87% da área de exposição comercializada. Com esse avanço, a expectativa é superar os 412 estandes da última edição e receber mais uma vez um público recorde, superando os mais de 38 mil visitantes de 2025.

Entre as novidades deste ano, está a realização conjunta do São Paulo No-Dig Show, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas (Abratt). Voltado aos Métodos Não Destrutivos (MND), o evento internacional passa a integrar a programação do Encontro Técnico/Fenasan, ampliando o escopo das discussões técnicas.

“Face ao crescimento da feira e do aumento das parcerias, a cada edição temos ampliado não apenas o espaço expositivo, mas as oportunidades de negócios, de compartilhamento, conhecimento, tecnologia e inovação. O Encontro Técnico terá muitas novidades nesta edição, que vão amplificar as discussões em novos formatos, e no Encontro das Universidades, que aproxima o setor da academia”, destaca o diretor técnico da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro.

O diretor de Inovações da AESabesp, Pierre Siqueira, ressalta a liderança do evento para apresentação de novas tecnologias e impulsionamento dos negócios do saneamento. “A Fenasan é um espaço fundamental ao desenvolvimento do setor rumo à universalização. Reunimos empresas de todo o Brasil e outros países e seus produtos e soluções no que há de mais avançado. Aliado a isto, temos o Encontro Técnico, os Jogos do Saneamento (em parceria com a AESAN – Associação dos Especialistas em Saneamento), uma oportunidade para que empresas do setor insiram seus profissionais em um desafio saudável, e outros diversos eventos que integram esta realização, com especialistas do mercado, do poder público e da academia. O futuro do setor passa pela Fenasan”, informa.

Olavo Sachs, presidente da Comissão Organizadora, frisa o trabalho conjunto de voluntários e equipes colaboradoras, que a cada ano têm o desafio de fazer uma edição melhor que a anterior. “Procuramos inovar sempre. Nossos congressistas, expositores e visitantes da feira participarão este ano — especial pelos 40 anos da AESabesp — do melhor evento de todas as edições da Fenasan e do Encontro Técnico que ocorreram até hoje. Enfatizo que o evento é feito para eles, que fazem desta uma grandiosa realização”, celebra.

A edição 2026, que coroa os 40 anos da AESabesp, terá o DNA da atuação da Associação ao longo de sua história, como destaca o presidente Agostinho Geraldes. “A AESabesp é uma organização que construiu sua trajetória mirando todos os pilares de atuação do setor: para além do conhecimento técnico e da promoção de tecnologia, inovação e negócios, queremos, cada vez mais, valorizar um ativo que decididamente faz a diferença: o fator humano. Por isso, levamos para dentro da Fenasan o que realizamos ao longo de todo o ano: iniciativas que aliam conhecimento e conexões entre sanitaristas do Brasil e outros países. Este é o nosso diferencial”, diz.

Serviço:

O quê: 37º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2026 - AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento

Quando: 20 a 22 de outubro de 2026

Onde: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Mais informações: www.fenasan.com.br