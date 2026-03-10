Assine
Grupo Thema/Pólis participa da Assembleia de Verão 2026

A Assembleia de Verão 2026 da FAMURS reuniu lideranças municipais entre os dias 4 e 6 de março, em Torres (RS), para discutir desafios e estratégias da gestão pública. O Grupo Thema/Pólis participou como patrocinador do encontro, apresentando soluções tecnológicas voltadas à modernização da administração municipal e à transformação digital dos serviços públicos.

10/03/2026 18:08

Grupo Thema/Pólis participa da Assembleia de Verão 2026

A Assembleia de Verão 2026, promovida pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), reuniu prefeitos, secretários municipais, vereadores e gestores públicos entre os dias 4 e 6 de março, na Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT), para debater temas relacionados à gestão pública municipal.

O encontro é considerado um dos principais espaços de diálogo entre lideranças municipais do Estado, abordando pautas como planejamento administrativo, desafios fiscais, desenvolvimento regional e inovação na administração pública.

O Grupo Thema/Pólis participou do evento como patrocinador, apresentando soluções tecnológicas voltadas à modernização da gestão pública e ao apoio à tomada de decisões nas administrações municipais. Durante os três dias de programação, a equipe da empresa recebeu gestores interessados em conhecer ferramentas voltadas à organização administrativa e ao aprimoramento dos processos públicos.

Com mais de três décadas de atuação no desenvolvimento de tecnologias para o setor público, o grupo atua no suporte à gestão de prefeituras, câmaras municipais e outras instituições governamentais, oferecendo sistemas voltados à gestão financeira, administrativa e tributária.

Para Marcelo Bicca, diretor comercial do Grupo Thema/Pólis, encontros institucionais como a Assembleia de Verão contribuem para aproximar gestores públicos de soluções voltadas à modernização da administração municipal. “A transformação digital fortalece a eficiência administrativa e apoia a tomada de decisões na gestão municipal”, afirma.

Além das atividades institucionais, o evento promoveu momentos de integração entre representantes de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, favorecendo a troca de experiências e a discussão de estratégias voltadas ao desenvolvimento das cidades.

A participação no encontro reforçou o papel da tecnologia como ferramenta de apoio à gestão pública, tema que tem ganhado espaço nos debates sobre inovação e modernização administrativa no âmbito municipal.



Website: https://www.thema.inf.br/

