Ateliê ao vivo marca lançamento da Coleção CASAS

A casa, na visão da Greenplac, uma das líderes do mercado de MDF, vai além de um endereço fixo: é um espaço vivo, natural e humano, em que cada fase da vida ganha um significado próprio. Esse conceito orienta o lançamento da “Coleção CASAS”, que será apresentada na Expo Revestir 2026, que segue até dia 13 de março, no São Paulo Expo, em sintonia com um futuro de consumo que coloca o ambiente doméstico no centro das conexões entre arquitetura e design.

A nova linha de MDF segue alinhada às tendências de 2026, propondo o morar como uma experiência em constante evolução que, nos dias atuais, está marcada pela conexão e pela criatividade. A coleção reúne cinco padrões: os unicolores suaves Plié (rosa neutro), Arenza (fendi delicado) e Moccato (cappuccino acolhedor), além dos madeirados essenciais Carvalho Catedral e Freijó Nacional.

Em conjunto, os padrões orientam arquitetos e designers na criação de projetos de interiores capazes de acompanhar diferentes ritmos de vida, que vão do lúdico ao tecnológico, passando pelo natural ou mais humanizado, mantendo uma abordagem que valoriza a individualidade e as distintas fases da vida.

A proposta ganha forma no estande de 200 m² da Greenplac na Expo Revestir 2026, concebido como um espaço imersivo que vai além do modelo tradicional de exposição. O ambiente sensorial integra produtos e conceitos para evidenciar a ideia de que a casa não é um espaço estático, mas um ambiente em constante transformação.

A experiência imersiva tem como destaque a participação da artista plástica Larissa Salgado, que realizará performances de criação ao vivo ao longo de todo o evento. Reconhecida por técnicas como a produção de cenários reais em aquarela com café, a artista desenvolverá quadros inspirados no conceito da coleção CASAS. As obras, numeradas e assinadas, irão retratar rotinas do estande e frases que dialogam com o cotidiano dos visitantes da feira, estabelecendo uma conexão direta com a proposta central: "Qual o tempo da sua CASA?"

Durante as apresentações no estande, a artista transformará o espaço em um ateliê vivo, onde arte e design se encontram em tempo real, como se o próprio lar e a rotina de uma casa se tornassem cenário para uma criatividade espontânea. “Eternizar rotinas ou frases que tenham significado é destacar a vida em sua essência. Uma cena isolada, a aquarela feita com o próprio café coado ou o simples nanquim são estímulos necessários para uma reflexão importante: qual é o momento da sua casa?”, afirma a artista Larissa Salgado.

Em relação ao conceito anterior da marca, o Atemporal, a essência do novo conceito CASAS representa uma evolução, influenciada por escolhas mais conscientes e voltada à dinâmica da longevidade. “A casa é o lugar das nossas fases mais verdadeiras, cada uma em seu tempo. A Coleção CASAS entrega exatamente isso: um espaço vivo que evolui junto com quem o habita”, explica Lais Carelo, gerente de marketing da Greenplac MDF.

Unindo as principais tendências ao que de fato é valorizado pelo mercado, a Greenplac amplia seu portfólio voltado a marceneiros, especificadores, como arquitetos e designers de interiores, e também aos consumidores finais.

Sobre a Larissa Salgado

Natural de Campo Grande (MS), Larissa Salgado construiu inicialmente sua trajetória na área do Direito antes de se dedicar às artes plásticas. A retomada da pintura aconteceu durante a pandemia, quando voltou a usar os pincéis sem grandes expectativas e acabou transformando um antigo hobby em profissão.

A artista passou a infância em Francisco Alves (PR), onde viveu com a mãe, Maria, e guarda lembranças das tardes em que desenhava no chão de casa. Aos 16 anos, mudou-se para Amambai (MS) para morar com o pai e iniciar a graduação em Direito. Com a rotina de estágios e a criação de seu próprio escritório, a prática artística ficou em segundo plano por um período.

O retorno à arte ocorreu após sua mudança para Toledo (PR), cidade onde voltou a se estabelecer. A partir daí, suas obras passaram a alcançar diferentes países. Entre as características mais marcantes de seu trabalho está o uso do café como pigmento, recurso que ajudou a consolidar sua identidade artística. “A partir do café, minha arte começou a ser reconhecida como algo único. O café foi me dando confiança para minhas expressões. Até hoje não encontrei outra ‘tinta’ que me deixe tão satisfeita, assim como o pintar ao vivo, que é natural para mim”, conta.

Em seu processo criativo, Larissa destaca a conexão direta com o ambiente e com o público, fazendo com que cada obra surja de forma espontânea e carregada de emoção. Autodidata, a artista resume sua relação com a arte em uma reflexão pessoal: “Às vezes a vida só espera o momento certo para a gente voltar a ser colorido”.

Sobre a Greenplac MDF

Desde 2018, a Greenplac se consolidou no segmento de MDF, unindo tradição familiar e inovação sustentável. Com prêmios nacionais e internacionais (POPAI, IF Design, DNA Paris Awards, ADC Awards), tecnologia alemã e forte compromisso ESG, incluindo programas de reflorestamento como FLORA TIETÊ e FLORA MS, a marca está presente nos principais polos moveleiros do Brasil.