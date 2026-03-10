Ecossistema de impacto no Centro-Oeste é tema de webinar

Um estudo inédito liderado pelo Instituto Sabin, com apoio técnico da Ago Social, lança luz sobre o cenário atual sobre os ecossistemas de impacto socioambiental em Anápolis (GO), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS), identificando desafios, oportunidades e o nível de maturidade. Os resultados serão apresentados no próximo dia 11 de março, das 10h30 às 12h (horário de Brasília), durante um webinar gratuito, voltado a representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), negócios de impacto e lideranças dessas cidades.

A iniciativa também marca um primeiro passo para um desenvolvimento articulado de uma rede de impacto em cada uma das cidades, fomentando uma cultura de colaboração entre organizações, investidores sociais, negócios de impacto e demais lideranças do Centro-Oeste no enfrentamento de problemas públicos, sociais, ambientais e econômicos.

A proposta é compartilhar os dados detalhados e, ao mesmo tempo, mobilizar gestores públicos, lideranças e empreendedores interessados em fortalecer a agenda socioambiental nessas comunidades. “Queremos gerar inteligência territorial e apoiar decisões mais estratégicas. O estudo oferece um retrato consistente do ecossistema local e pode servir como base para ações mais coordenadas e efetivas”, afirma Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin.

O webinar contará, ainda, com uma dinâmica interativa dividida por cidade, incentivando que os participantes compartilhem o que podem oferecer e quais são suas principais necessidades. A atividade tem como objetivo estimular conexões, parcerias e potenciais colaborações entre os atores locais. “Queremos transformar esse encontro em um espaço de diálogo e construção coletiva”, destaca Cardoso.

Sobre o Instituto Sabin

Criado em 2005 pelas fundadoras do Grupo Sabin, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, o Instituto Sabin atua hoje em 14 estados e no Distrito Federal, onde fica sua sede, com o objetivo de reduzir desigualdades, melhorar a qualidade de vida e transformar comunidades por meio de iniciativas próprias, apoio a outras organizações e fomento à inovação social.

Ao longo dessas duas décadas, já investiu mais de R$ 66 milhões, que beneficiaram mais de 2,5 milhões de pessoas e 1,4 mil organizações com propósito social. Ao todo, mais de 771 mil exames foram doados.



Serviço:

Evento: Webinar Ecossistema de Impacto no Centro-Oeste

Data: 11 de março (quarta-feira)

Horário: 10h30 às 12h (horário de Brasília)

Formato: online (Zoom) - link será enviado após a inscrição

